Mali: Un malheur s'abat sur Sidiki Diabaté, le chanteur se confie à Dieu

Quelques mois seulement après sa sortie de prison, un autre malheur vient de s'abattre sur le chanteur malien Sidiki Diabaté. Ce qui s'est passé.

Sidiki Diabaté: ''Ce sont des moments où il faut encore renforcer sa foi en Dieu''

Le chanteur malien, Sidiki Diabaté, a récemment été impliqué dans une affaire de violences conjugales sur son ex-compagne, Mamacita Sow. Tout est parti en effet de la publication sur la toile de plusieurs photos présentant le corps tuméfié de son ex-petite amie.

La victime n'est pas passée par quatre chemins pour pointer du doigt le chanteur malien comme étant l'auteur de ces blessures. ‘’Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait … Une fois, je suis allée me coiffer avec le gars qui me surveillait et je me suis enfuie. Il y a plusieurs témoins‘’, a relaté la jeune femme.

Même si elle a affirmé que ces photos dataient de plus d'un an, la belle Mamacita a néanmoins porté plainte, et l'artiste, lui, avait été mis aux arrêts puis incarcéré à la prison centrale de Bamako le 24 septembre 2020. Pour ses fans et ses proches, Sidiki Diabaté était victime d'injustice dans la mesure où il était détenu sans jamais avoir été entendu une seule fois par un juge.

Plusieurs manifestations avaient même été organisées au Mali et dans d'autres pays dont la Côte d’Ivoire pour réclamer la libération du Prince de la Kora. Finalement, ce n'est que le mardi 29 décembre 2020 que Sidiki Diabaté a recouvert la liberté.

Trois mois après sa sortie de prison, l'artiste malien qui était récemment à Abidjan pour les obsèques du Premier ministre Hamed Bakayoko, vient de subir un autre coup dur.

En effet, la voiture de Sidiki Diabaté est partie en fumée dans la nuit du mardi. « Mes amis, aidez-moi à prier pour mon artiste, mon griot, mon frère Sidiki Diabaté qui a perdu sa voiture Mercedes classe G hier soir (mardi soir). La voiture est complètement brulée. Tout ce que Dieu fait est bon. L’avenir est devant nous. Force à toi mon frère », peut-on lire sur la page Facebook du Roi 12 12.

Face à cette série d'événements assez malheureux, Sidiki Diabaté préfère prendre la vie du bon côté. ''En effet, les épreuves sont inhérentes à la vie de l'Homme. Et pour le croyant, ce sont des moments où il faut encore renforcer sa foi en Dieu. Car, Il est seul Maître du temps et de l'occulte. Encore merci mon Dieu pour cette grâce'', a-t-il écrit sur sa page Facebook.