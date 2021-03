CAN 2022: Les Eléphants de Côte d'Ivoire privés de Gervinho

Le redoutable dribbleur ivoirien, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho, ne prendra pas part aux deux prochaines rencontres des Eléphants de Côte d’Ivoire, comptant pour les 5è et 6è journées des éliminatoires de la Can 2022.

Patrice Beaumelle: " Gervinho, malheureusement, va quitter le groupe"

Les Eléphants de Côte d’Ivoire affrontent, vendredi, le Mena du Niger dans le cadre de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2022. Ils accueilleront le mardi prochain l’Ethiopie à l’occasion de la 6è et dernière journée des éliminatoires. Pour ces deux rencontres, l'entraîneur Patrice Beaumelle devra se passer de certains joueurs assez importants de son dispositif.

On peut citer entre autres, le redoutable attaquant de l’Ajax Amsterdam, Sébastian Haller qui a été testé positif à la Covid-19. Le buteur de 26 ans n’a d’ailleurs pas effectué le déplacement à Abidjan.

De plus, l’on apprend que Yao Kouassi Gervais dit Gervinho qui a, pourtant, répondu à la convocation du sélectionneur, a finalement quitté le groupe. Le dribbleur ivoirien est dans une période de convalescence et devrait retourner à Parme en Italie, ce mercredi, pour poursuivre ses soins médicaux.

«J’avais pris le soin de faire un groupe de 26 joueurs car il y avait une incertitude sur l’état physique de Gervais. Gervinho, malheureusement, va quitter le groupe aujourd’hui (mercredi). Il rentre sur Parme son club pour finir son retour de blessure. Il s’était blessé il y a une dizaine de jours avec son club, et j’avais demandé au joueur et aussi au club, de faire l’effort de nous le libérer pour pouvoir en bénéficier sur les deux matches du 26 et du 30 mars. Donc, il est arrivé en fin de semaine dernière‘’, a confié le sélectionneur Patrice Beaumelle.

Puis d'ajouter: ''Nous avons enchainé les entraînements; nous nous sommes rendus compte qu’il n’était pas encore prêt et n’étant pas prêt, c’était mieux qu’il rentre dans son club pour qu’il finisse sa ré-athlétisation et qu’il puisse finir les matches avec Parme qui a besoin de lui. En espérant le retrouver le plus tôt possible avec les Éléphants sur les prochaines échéances de mai et juin. Bon retour à lui; qu’il retrouve son club dans une meilleur santé'', a espéré Patrice Beaumelle.