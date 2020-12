Avec une bicyclette, Sébastien Haller redonne sa dignité à West Ham

Sébastien Haller a marqué, ce mercredi, un but de très belle facture, qui restera à jamais gravé dans les annales du football. Par cette réalisation, l'international ivoirien a permis à son club, West Ham, d'arracher l'égalisation sur sa pelouse.

Sébastien Haller, le nouveau Drogba Didier ?

« Non, je ne suis pas le nouveau Drogba, et il n’y a pas de comparaison à faire. Didier Drogba reste une icône du football ivoirien et mondial. On va juste essayer de mettre quelques buts et d’être un bon attaquant pour la Côte d’Ivoire », ne cesse de répéter Sébastien Haller, qui voue un respect quasi religieux à l'ancien capitaine des Éléphants. Mais force est de constater que le profil de l'attaquant de West Ham s'apparente quelque peu à celui de la légende de Chelsea. Et le but marqué d'un retourné acrobatique, mercredi, par le véloce attaquant ivoirien est venu rappeler cette similitude entre les deux footballeurs.

En effet, lors de la 13e journée de Premier League (championnat anglais), l'équipe de West Ham (7e) était menée (0-1) sur sa pelouse par Crystal Palace (12). Quant à 5 minutes de l'heure de jeu, les Hammers ont eu une phase offensive. Recevant un retrait de l'un de ses coéquipiers, Sébastien Haller a réalisé une parfaite bicyclette au point de penalty, qui n'a laissé aucune chance à Vicente Guaita, le gardien adverse (55e). Une réponse, dira-t-on, à Christian Benteke, qui a ouvert le score de cette rencontre un peu plus tôt en première période. L'attaquant ivoirien signe ainsi, de fort belle manière, son 3e but de la saison.

À noter que dès sa première sélection avec les Éléphants de Côte d'Ivoire, Sébastien Haller n'a pas mis du temps à prendre rendez-vous avec les filets adverses, en permettant à la sélection ivoirien d'arracher la victoire face à Madagascar (2-1), jeudi 12 novembre, sur le stade flambant neuf d'Ebimpé, dans la banlieue abidjanaise.