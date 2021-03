Ce qui est arrivé à Coco Emilia quelques semaines après son mariage

Bonne nouvelle pour l’influenceuse camerounaise "Coco Emilia" ou encore "Biscuit de Mer" qui a récemment célébré son mariage traditionnel avec un milliardaire congolais.

Bonne nouvelle pour l’influenceuse camerounaise Coco Emilia

L'étrange cyberactiviste Chris Yapi révélait récemment une relation intime entre une haute autorité politique ivoirienne et l'influenceuse camerounaise, Ilondo Nawe Claude Emilia, plus connue du public sous les pseudonymes "Coco Emilia" ou encore "Biscuit de Mer".

Chris Yapi avait révélé que "Biscuit de Mer" était arrivée en Côte d’Ivoire à bord d’un jet privé affrété spécialement pour elle.

''Elle a ensuite été logée dans une suite du Sofitel Hotel Ivoire, de là, des entremetteurs sont venus la chercher pour la conduire à la station balnéaire d'Assinie où un puissant homme politique l'attendait. Ce samedi 12 décembre, et durant tout le week-end, elle s'est attachée à satisfaire tous les désirs sexuels de cet homme, après quoi, sa prestation a été facturée à près de 60 mille euros, soit près de 40 millions de Fcfa'', avait rapporté Chris Yapi.

De son côté, Coco Emilia était montée au créneau pour dire sa part de vérité. ''Il paraît que j'ai obtenu 40 millions de la part d'une autorité en Côte d'Ivoire après que j'y suis arrivée en jet privé, la grosse blague(...) Évitez de mélanger mon nom dans vos sauces sans saveur. Respectez mon mari s'il vous plaît'', avait indiqué Coco Emilia qui, quelques semaines plus tard, a célébré un événement heureux.

La belle influenceuse camerounaise s'est mariée traditionnellement à un riche homme congolais du nom de Francis Mvemba.

250 millions de Fcfa, c’est la coquette somme qu’aurait déboursée le milliardaire venu de la RDC, pour obtenir la main de sa dulcinée camerounaise.

Quelques semaines seulement après ce mariage, la belle Coco Emilia a confirmé les rumeurs qui informaient qu’elle attendait un enfant. Elle a, en effet, répondu à la question d’un fan qui lui demandait si elle avait connu un debut de grossesse difficile.

“Ma première grossesse, non. Mais celle-ci, vraiment! Je n'arrivais pas à manger à part des légumes et fruits; et ce, en petite quantité. J’ai vu le feu ! Mais bon, depuis une semaine et demi, tout va pour le mieux”, a-t-elle répondu.

Coco Emilia qui se trouve actuellement au Congo aux côtés de son amoureux, a également rappelé qu’elle a été obligée d’arrêter l’alcool à cause du bébé. Quant à la cigarette, elle ne fume plus depuis deux ans.