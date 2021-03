Décès d'Hambak : les condoléances des Congolais à Alassane Ouattara

Le décès d'Hamed Bakayoko n'afflige pas que les seuls Ivoiriens. Il pleut des hommages à travers le monde pour le défunt Premier ministre ivoirien. Mais celle d'une délégation congolaise venue présenter ses condoléances à Alassane Ouattara est encore plus retentissante.

Décès d'Hamed Bakayoko, « compassion et soutien » des Congolais à Alassane Ouattara

Seulement 20 jours après son évacuation à l'hôpital américain de Paris en France, puis dans un hôpital de Fribourg, en Allemagne, un cancer fulgurant aura eu raison d'Hamed Bakayoko, le 10 mars 2021, alors chef du Gouvernement ivoirien. Quelle catastrophe après le tragique décès de l’ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, huit mois plus tôt. Disparition que la population ivoirienne a encore au travers de la gorge.

Les hommages ont donc commencé à fuser çà et là, à commencer par celle du Président ivoirien Alassane Ouattara et la Première Dame Dominique Ouattara. L’ancien Président Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), l’ex-Président Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), Guillaume Soro, ancien Président de l’Assemblée nationale et ancien patron de la rébellion ivoirienne, et son ancien compagnon de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), Charles Blé Goudé, ancien leader des jeunes patriotiques, et bien d’autres acteurs de la classe politique ivoirienne n’ont pas manqué de dresser des lauriers à ce membre fondateur de l’ex-Rassemblement des républicains (RDR), puis du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti présidentiel).

La dépouille mortelle d’Hambak est arrivée à Abidjan, le samedi dernier, dans une salve d’émotions, aussi bien des hommes du pouvoir ivoirien que des partis politiques de l’opposition et de la société civile. Un programme des obsèques de l’ex-chef du Gouvernement de Côte d’Ivoire a donc été concocté afin de rendre un hommage digne du rang de l’illustre personnalité qu’il a été. Un deuil national de huit jours a par ailleurs été décrété.

Pour ce mercredi 17 mars, Hamed Bakayoko recevra des hommages de la Nation au Palais présidentiel, suivi de celui du RHDP, le parti unifié, d’autres partis politiques et associations, suivi d’animations artistiques au stade d’Ebimpé. Les autorités congolaises n’ont, pour leur part, pas voulu être en reste à cette vague d’hommages. Aussi, tel que l'a annoncé SE Joachim D. ANVIRE, ambassadeur de Côte d’Ivoire en République démocratique du Congo (RDC), « la communauté congolaise organise une célébration publique, ce mercredi 17 mars 2021, de 14h à 18h, à l’espace 1, 2, 3 situé dans la commune de Kasa-Vubu sur l’avenue Gambela et Enseignement, en face du stade des martyrs, en hommage à SEM Hamed Bakayoko, Premier ministre, ministre de la Défense et grand mécène de la musique congolaise ».

Ce n'est un secret pour personne, le Golden Boy était un féru de la musique congolaise. Aussi, le mardi 16 mars 2021, Émile Ouosso, ministre congolais de l’Équipement et de l’Entretien routier, était porteur d'un message du Président Denis Sassou-Nguesso à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

Les émissaires du chef d'État congolais ont tenu à exprimer leur compassion et le soutien du peuple congolais au Président Alassane Ouattara et à la Nation ivoirienne, à la suite au décès du Premier Ministre Hamed Bakayoko.

Artificier de la réconciliation entre le camp Ouattara, le camp Bédié, le camp Gbagbo et autres émanations de l’État ivoirien à la suite de l’élection présidentielle, Hamed Bakayoko, ministre de la Défense et Maire de la Commune d’Abobo sera inhumé le vendredi prochain. Les Ivoiriens, Africains et autres personnalités venus de l’international entendent rendre un dernier hommage à Hamed Bakayoko, cette illustre personnalité qui a su marquer son temps.