Après l'affaire du viol, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi en danger?

Quelques jours après sa sortie de prison, un autre malheur vient de s'abattre sur l'ancien dribbleur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi.

Une activiste répondant au nom de Maalika l'impacteuse, a annoncé, le lundi 8 mars 2021, que l’ancien international ivoirien Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, champion d'Afrique 1992 avec les Éléphants de Côte d'Ivoire, avait été déféré à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA ), pour des faits de viol aggravé sur une jeune femme de 19 ans.

A en croire l'activiste, la victime a avoué avoir eu une première relation sexuelle consentante avec l'ex-footballeur mais ce dernier l'avait ensuite forcée à avoir d'autres rapports sexuels alors qu'elle n'en voulait plus.

''Il a envoyé la jeune fille à Bouaké, et quand ils sont arrivés, ils ont eu un premier rapport consentant, et c'est après cela, elle est partie voir ses cousins. À son retour, Ben Badi est tombé en transe... et il a commencé à la frapper ; il l'a trimbalée du hall de l'hôtel jusqu'à la chambre ; il l'a bastonnée et il a fait d'elle ce qu'il en voulait '', a expliqué Maalika l'impacteuse.

Après quelques jours passés à la Maca, le champion d'Afrique 1992 a finalement été libéré après que la jeune femme victime de viol, a retiré sa plainte. Ben Badi avait même été aperçu aux obsèques du Premier ministre Hamed Bakayoko.

Cependant, force est de constater que l'ancien attaquant vedette de l'Asec Mimosas n'a pas, pour autant, terminé avec les ennuis.

Selon le site sportif sportmania, Ben Badi sera bientôt viré du Conseil économique, social, environnemental et culturel.

Cette grande institution de la République, qui a vu son image ternie par cette sale affaire, pourrait mettre l'ex-international ivoirien à la porte.

Si cela arrivait, ce sera un coup dur pour l'ancien dribbleur des Éléphants, qui y reçoit un salaire de trois millions FCFA.