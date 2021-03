Comité de normalisation FIF : Grosse colère contre Mme Dao Gabala

Plusieurs acteurs du football ivoirien ne sont pas du tout contents du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF), dirigé par Mme Dao Mariam Gabala. Les raisons.

FIF: La Ligue1 va se jouer à huis-clos, des acteurs du football ivoirien mécontents

La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (Cn-Fif), Dao Mariam Gabala, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux dans la soirée du lundi 22 mars 2021, a annoncé que le championnat national de première division (saison 2020 / 2021) qui débute ce samedi 27 mars prochain, se jouera à huis-clos.

Et ce, en raison de la pandémie de la Covid-19. ''Ainsi sont admises dans l’enceinte des stades de compétions, les personnes suivantes : les joueurs et encadreurs (30 personnes par équipe), les officiels des clubs concernés par le match( 5 personnes par club), les invités des clubs concernés par le match (20 personnes par club), les officiels des autres clubs de Ligue1 (2 personnes par club), les officiels de la Fif, les arbitres, les commissaires aux matches, le personnel de retransmission des matches (30 personnes ), les organes de presse (15 personnes), le personnel désigné par la Ligue professionnelle de football et nécessaire à l'organisation‘’, mentionne ledit communiqué.

Mais cette décision n’est pas du tout appréciée par l’ensemble du public sportif; et ce, d’autant plus que de nombreux événements drainant du monde, ont récemment été organisés à Abidjan.

A titre d'exemple, les campagnes pour les élections législatives, et plus récemment, le concert en hommage au Premier Ministre Hamed Bakayoko le mercredi 17 mars qui a vu le stade olympique d’Ebimpé, bourré de monde.

'' C’est en Côte d’Ivoire, on refuse une jauge de supporters dans les stades alors que les concerts sont autorisés chaque week-end‘’, a commenté un journaliste sportif ivoirien, quand le président du Sporting Club de Gagnoa, Issouf Diabaté, a invité le CN-Fif à la table de négociation.

‘’ Nous avons tous applaudi le Comité de Normalisation (FIF). Asseyons-nous et discutons car la communication va arranger beaucoup de choses‘’, a-t-il écrit sur sa page Facebook.