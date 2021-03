Une nouvelle attaque signalée à Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire

Une nouvelle attaque du poste frontalier de Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a été signalée dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mars 2021, apprend-on ce lundi, de sources sécuritaires.

Côte d'Ivoire: Le poste de Kafolo, (nord du pays) à nouveau attaqué

Le détachement des Forces de défense et de sécurité ivoiriennes, posté à Kafolo, dans le nord de la Côte d’Ivoire, a repoussé, dans la nuit du dimanche au lundi, une nouvelle attaque à l’arme lourde menée par des individus, pour l’heure non encore identifiés. « Attaque de la position de Kafolo confirmée. Assaillants repoussés. Opérations de ratissage en cours. Plus de détails à suivre », a fait savoir au site d'informations 7info, une source au sein de l’état-major général des forces armées de Côte d’Ivoire.

Le bilan de cette attaque reste pour l’heure imprécis, mais des sources évoquent au moins deux assaillants tués et un soldat légèrement blessé au niveau de l’armée ivoirienne. C’est la deuxième attaque armée, en l’espace de 9 mois, de cette position avancée des Forces armées de Côte d'Ivoire.

Le 11 juin 2020, une attaque meurtrière avait été perpétrée contre cette base mixte de la gendarmerie et de l’armée ivoirienne, faisant une dizaine de morts dans les rangs des Forces de défense et de sécurité (FDS).

De sources sécuritaires, ce raid menée contre la position des FDS, avait été organisé par trois commandos venus du Burkina Faso. Il aurait été réalisé en représailles à l’opération Comoé (du 11 au 24 mai) menée conjointement par les armées ivoiriennes et burkinabè, sanctionnée par la destruction de plusieurs bases mobiles appartenant à des djihadistes.

Selon Jeune Afrique, ces hommes sans foi ni loi avaient traversé le fleuve Comoé à la nage pour se rendre à Kafolo, avant de se replier sur leurs bases arrières situées au sud du Burkina. Le Burkinabè Sidibé Ali dit Sofiane dont l’arrestation a été annoncée le 25 juin par le chef d’état-major des armées Lassina Doumbia, serait l’un des trois chefs de ces commandos.

Cet homme de main de Sidibé Abdramani, un proche d’ Amadoun Kounfa de la cellule jihadiste Katiba Macina, a été intercepté mi-juin 2020 dans les environs du fleuve, après avoir été trahi par une vidéo de surveillance datée de la nuit du 10 au 11 juin où on le voit arriver en repérage, peu avant l’attaque.