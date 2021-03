Savan’Alla: "J’ai connu Al Moustapha mais... c’est une vieille histoire"

En Côte d’Ivoire, les bruits ont courru que Savan’Alla et Touré Al Moustapha ont eu une liaison amoureuse. Après des révelations du polémiste Al Moustapha, la belle chanteuse ivoirienne est montée au créneau pour dire ses quatre vérités à l'homme d'affaires qui n'en finit pas avec les polémiques.

Savan’Alla répond à Al Moustapha: “Même s’il avait eu quelque chose…”

Selon Touré Al Moustapha surnommé ”Don moutchatcho”, Savan Alla aimait bien le cash et c’est pourquoi, elle l’a quitté. De passage à Abidjan, Savan’Alla qui vit désormais à Paris, a répondu aux révélations de son ex-ami sur leur prétendue « liaison » sur le plateau de l’émission Peopl’Emik.

Savan’Alla, revenue de Paris pour évoquer sa carrière, mais surtout faire “payer cash” le pointeur Al Moustapha pour sa sortie.

En effet, elle rejette en bloc cette confidence de l’homme d’affaires dont-elle reconnaît avoir été proche à un moment de sa vie.

« Vous savez, c’est une vieille histoire, j’ai pas envie de revenir là-dessus », a-t-elle confié sur le plateau de Peopl’Emik avant d’évoquer leur relation qui, aux dires de Al Moustapha, aura duré un an avant que leur amour ne tourne au vinaigre.

« Il a été un ami. Et aujourd’hui, il a sa vie, je souhaiterais que vraiment, il se concentre sur sa femme et qu’il arrête de raconter des ragots… Je respecte beaucoup monsieur Al Moustapha, c’est quelqu’un que j’ai connu, je ne le nie pas. C’est un ami, mais s’asseoir pour raconter ce qu’il raconte-là, c’est du n’importe quoi », a-t-elle lancé.

Et de poursuivre. « Quand vous n’avez pas eu de relation avec quelqu’un et que la personne vient sur les réseaux sociaux comme il l’a fait, c’est méchant, même s’il avait eu quelque chose, est-ce que vous pensez qu’un homme peut venir s’asseoir pour raconter ça comme ça ?», s’est-elle désolée.

Joint en direct lors de l’émission, Al Moustapha s’est prononcé sur le sujet. Pour lui, c’est archi-faux. « Ce sont des fake news, elle-même, elle peut vous le témoigner », a-t-il reconnu.

Le samedi 20 octobre 2018 sur Fréquence 2, dans l’émission ‘’Carrefour Week-end’’, Al Moustapha a dévoilé les raisons de sa rupture avec Savan’Alla.

Selon lui, c’est suite à l’infidélité de l’auteure du célèbre refrain « Le pointeur doit payer cash », qu’il a décidé de rompre, lui coupant tous les privilèges dont il la couvrait.

« Oui, entre Savan’Alla et moi, il y a bel et bien eu une liaison. On a passé un an pratiquement ensemble et elle ne peut pas le nier. J’ai pris une villa pour elle. J’ai payé un an de loyer. J’ai même meublé la villa ».

Ce n’est pas la première fois que Al Moustapha est mêlé à de pareilles histoires. Il y a environ un mois, il avait confié avoir été en couple avec la femme d’un footballeur ivoirien, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

A l’époque, sa confidence avait suscité de vives réactions et a même été liée à la femme de Didier Drogba. Et puis, il y a quelques semaines, l’ancien footballeur ivoirien, Didier Drogba, a confirmé avoir divorcé de sa femme, Lalla Diakité, depuis plus d’un an.