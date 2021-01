Al Moustapha à l'origine de la séparation de Drogba et Lalla Diakité?

Al Moustapha a-t-il cocufié Didier Drogba au point d’emporter la vie de couple de la légende de Chelsea qui a officiellement annoncé, mercredi, sa séparation à l’amiable avec Lalla Diakité, épouse de l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire.

Touré Al Moustapha a-t-il déconstruit le mariage de Didier Drogba avec Lalla?

L’International ivoirien, Didier Drogba, candidat écarté à l’élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), et Lalla Diakité, sa belle femme malienne qui partageait la vie de l'attaquant ivoirien depuis près de 20 ans, ont mis fin aux spéculations dans les médias sur leur relation actuelle. C’est d’ailleurs l’ancien marseillais né le 11 mars 1978, à Abidjan et meilleur buteur 2007 et 2010 du championnat d’Angleterre avec Chelsea, qui l’a annoncé sur twitter.

« Je n’ai pas l’habitude de discuter de ma vie privée, mais en raison de spéculations dans les médias aujourd’hui, je vais confirmer que malheureusement, après 20 ans ensemble, Lalla et moi avons pris la décision difficile de nous séparer l’année dernière. Nous demeurons très proches et notre objectif principal a été nos enfants et de les protéger ainsi que la vie privée de la famille », a fait savoir Drogba. Un aveu qui fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux, d’une vidéo compromettante de la star du football, montrant Didier Yves Drogba Tébily à moitié nu dans un lit avec une autre femme que Lalla Diakité.

Il y a un an, l'étonnant aveu d'Al Moustapha sur la femme d’un célèbre footballeur

Face à cette étonnante déclaration de Drogba, nombreux ont été les internautes, notamment ivoiriens qui ont très vite tourné leur regard vers le magnat du showbiz en Côte d’Ivoire, Touré Al Moustapha dit Don Moutchacho. Et pour cause, l’ancien coéquipier de Yaya Touré et de Kéita Kader, fait une précision de taille sur la période de sa rupture avec Lalla.

En effet, « depuis l’année dernière » comme le dit Drogba, coïncide étrangement avec l’aveu surréaliste de l’homme d’affaires Al Moustapha, en avril 2020. L’ex membre de la Jet Set et compagnon de Douk Saga, avouait ses regrets d’avoir couché avec la femme d’un ami footballeur, candidat à la l’élection du président du Conseil exécutif de la FIF.

Al Moustapha: "J'ai eu des rapports sexuels ici avec la femme d’un ami, un ancien footballeur ivoirien qui a fait fortune"

« Dans ma vie, la seule chose que je regrette le plus et qui continue de peser sur ma conscience, c’est d’avoir eu des rapports sexuels ici à Abidjan avec la femme d’un ami, un ancien footballeur ivoirien qui a fait fortune et qui est aujourd’hui candidat à la présidence de la FIF (Fédération ivoirienne de Football) », telles étaient les confessions faites par l'ex boucantier sur le plateau de l'émission Rien à cacher sur Radio Nostalgie.

Alors, s’agissait-il de Didier Drogba, ce footballeur qui venait d’officialiser au même moment sa candidature pour être le président de la FIF ? Al Moustapha vivait-il ou a-t-il vécu une amourette avec Lalla Diakité, épouse de l’ex finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2012 avec les Eléphants de Côte d'Ivoire ? Didier Drogba, certainement furieux d’apprendre une nouvelle aussi frustrante dans un contexte aussi sensible, a-t-il craqué en ce moment pour larguer sa raffinée épouse malienne ? Voici autant de questions qui trottinent dans la mémoire collective des Ivoiriens et des millions de fans de D.D à travers le monde. Eux qui voient leur idole, de nature effacée, vilipendée aujourd’hui dans la presse à scandale.

Al Moustapha: ''Je ne parlais pas de Didier Drogba. C’est un frère que je respecte beaucoup"

Pour rappel, face à la polémique, Al Moustapha, compagnon depuis 2018 de Bakayoko Lathy Fanta, première dauphine Miss Bouaké 2018 et 2e dauphine Miss Côte d’Ivoire 2018, est revenu à la charge afin de clarifier les choses.

«Je ne parlais pas de Didier Drogba. C’est un frère que je respecte beaucoup. On n’est pas ami à ce point. Entre nous, c’est le respect. Il me salue partout où il me voit. C’est quelqu’un que j’apprécie énormément pour son courage. Je ne parlais pas de lui... Vous savez, “Rien à cacher“ est une émission de radio. Didier Drogba, c’est un frère. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup. J’étais très content quand j’ai appris qu’il est candidat (pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Ndlr). Parce que c’est quelqu’un qui a véhiculé l’image de notre beau pays à travers le monde entier. Il mérite de ce fait, la reconnaissance de tous les Ivoiriens », a fait savoir Touré Al Moustapha, à AprNews. Malgré tout, la suspicion demeure dans les esprits.