Barthélémy Inabo et Vitale s'empoignent, celle qui a tout gâté entre eux

La chanteuse Couper-décaler, Vitale, n’est pas du contente de l’ancien animateur de la Rti, Barthélémy Inabo Zouzoua. Les raisons.

Vitale: ‘’Barthélémy Inabo et autres, libérez ma vie s’il vous plait’’

‘’Je suis sûre qu’à la fin de cette émission, Vitale prendra des cours de chants…Je suis emballée quand je te vois danser mais franchement la musique, je n’ai pas envie de le dire, mais ça pourrait donner envie de se suicider parce qu’il n’y a rien qui va…‘’.

Tels sont les propos lancés par l'animatrice Annie France Bamba à la face de la chanteuse Couper-décaler, Vitale, en mai 2020, lors d’un numéro de l’émission Peopl’Emik diffusée sur La 3.

Sévèrement critiquée sur la toile, la jeune animatrice avait reçu le soutien d’un de ses devanciers, Barthélémy Inabo Zouzoua.

Invité récemment à l'émission Faha Faha, l’ancien animateur de la Rti est revenu sur cette affaire. ‘’Le rôle assigné à Annie France Bamba dans l’émission, c’est d’être agressive. On n’a donc pas le droit de l’incendier. Elle a fait son travail et jusqu’aujourd’hui, je la soutiens‘’, a lancé Barthélémy Inabo.

À Vitale, il a déclaré: "Si Vitale n’est pas d’accord, ce qu’on lui a reproché là, qu’elle le fasse bien. Elle ne sait pas chanter, elle le sait. Il faut qu’elle apprenne à chanter. Ce n’est pas une injure quand on te dit que tu ne sais pas chanter‘’, a-t-il ajouté.

Des propos qui ont mis l’épouse de l’arrangeur Momo Wang dans tous ses états. Et elle n’est pas passée par quatre chemins pour dire ses vérités à l’ancien animateur.

‘’ Je sais chanter oh, je ne sais pas chanter oh ... Je ne vous ai rien demandé. De toutes les façons, vous n’avez jamais rien fait pour ma carrière. Et à un moment donné, apprenez à vous faire respecter. Vieux père Barthélémy Inabo (…) Libérez ma vie, s’il vous plaît‘’, a-t-elle posté sur sa page Facebook.