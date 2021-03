Affaire Ézéchiel de DJ Arafat: Carmen Sama et Aïcha Ballo ont tranché

Rebondissement dans l’affaire Ézéchiel retiré de la liste des héritiers de DJ Arafat, par la justice ivoirienne. Voici ce que Carmen Sama et Aïcha Ballo ont décidé.

Carmen Sama et Aïcha Ballo : Un compte "bloqué" pour Ezéchiel, fils de Aurélia Atta Odjé

Le nom d’Ezéchiel, fils de Aurélia Dominique Atta Odjé, ne figure pas sur la liste des héritiers de DJ Arafat, selon une décision rendue par le tribunal d'Abidjan.

Selon des indiscrétions, Ézéchiel ne porte pas le nom d'Arafat, mais le nom d’un artiste Zouglou, membre d’un célèbre duo, qui n’est d’autre que Siro, le compère de Yodé.

C’est donc dans cette cacophonie juridico-sociale qu’une grande réunion des deux autres mères des enfants de DJ Arafat, en l’occurrence Carmen Sama (mère de Rafna), et AÏCHA Ballo (mère de maël), s’est tenue récemment à Abidjan, pour plancher sur le sort d’Ézéchiel.

Ainsi ont-elles décidé, après la décision du tribunal d’Abidjan, d’ouvrir un compte au nom d’Ézéchiel pour lui reverser sa part d’héritage.

Et sur les contours de l’ouverture de ce compte, Carmen Sama et AÏCHA Ballo ont émis des conditions fermes. Ce sera, à les croire, un compte bloqué logé à Abidjan sans possibilité de manœuvre de sa mère.

Pour elles, pas de question que l’argent qui sera versé sur le compte, serve à une personne d’autre que le concerné lui-même. Cette décision des deux ex-compagnes de DJ Arafat a même eu l’approbation des membres de la famille.

Siro: “Je m'occupais de Lachoina et Ezéchiel sous mon toit”

Par ailleurs, l’artiste Siro s'est expliqué sur cette affaire qui a débuté en 2011 en France.

« Il y a une fille qui m’aborde et me dit que j’ai eu un enfant avec ton petit-frère Arafat; l’enfant c’était Lachoina, mais il ne s’occupe pas d’elle. C’est alors que je décide de les prendre sous ma coupole parce qu’Arafat c’est mon fils. Et c’est dans ma quête de les réconcilier qu’ils se sont remis ensemble et la seconde grossesse est arrivée. Et Arafat ‘’rentre en brousse’’ après avoir eu vent de la grossesse.

N’empêche, elle vivait toujours chez moi et je continuais à m’occuper des deux enfants comme un grand frère tout en espérant qu’Arafat vienne assumer ses responsabilités. Il faut dire qu’il était encore jeune. De la grossesse jusqu’à l’accouchement, je m’en occupais. Et le jour où l’enfant est né, j’ai appelé Arafat pour lui dire que l’enfant lui ressemblait trait pour trait. Et lui de me dire qu’il n’était pas prêt. J’ai même insisté pour lui dire que c’est le prototype de son père Houon Pierre », a-t-il révélé.

La “Fondation DJ Arafat Forever” tend la main à Ézéchiel - Carmen Sama et Aïcha Ballo

La Fondation DJ Arafat Forever a réagi suite aux révélations de Linfodrome dans l’affaire « Après son retrait de la liste des héritiers de DJ Arafat : Voici l’artiste qui est le vrai père de Ézéchiel ».

Dans une déclaration diffusée sur la page Facebook de la Fondation DJ Arafat Forever, les garants de l’image de DJ Arafat affichent leur soutien à Ézéchiel, rapporte Linfodrome.

“Au delà de la ressemblance physique indiscutable que tu as de ton père Houon Ange Didier alias DJ Arafat, tu as sa fougue, son caractère trait pour trait, sa joie de vivre et ses aptitudes, personne ne peut aujourd'hui et même dans 1 000 ans le nier, tu es le digne fils de ton défunt père notre Légende et Icône DJ Arafat”, a fait savoir la Fondation DJ Arafat Forever.

“Ni la loi, ni la jalousie de certaines personnes qui veulent forcément te faire de l'ombre car ils voient ton étoile qui comme celui de ton père ne cesse d'illuminer et de briller incessamment, ni les coups bas de la vie ne pourront te faire obstacle, tu es un "Houon", tu es l'épiderme du plus grand artiste musicien qu'a connu ce pays la Côte d'Ivoire, et cela n'en déplaise à certains”, a-t-elle conclu.

Le petit Ezéchiel, présenté comme le fils de feu Dj Arafat, arrivé de France pour prendre part aux obsèques de son père, s'était fait remarquer lors de la veillée artistique en hommage au roi du Couper décaler, qui a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 30 août 2019.

Lors de la montée sur scène des enfants du Daishikan, l'on a pu voir le jeune Ezéchiel lutter le micro avec son grand frère Maël Houon, pour s'adresser à la Chine ( fans de Dj Arafat).

''Bonsoir la Chine (...) Vous êtes les meilleurs'', a-t-il crié. Une scène qui a attiré l'attention de tous quand on sait que son défunt père, à ses débuts, luttait, lui aussi avec ses aînés pour avoir le micro lors des animations dans les maquis d'Abidjan.

Le célébrissime chanteur DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Houon, né le 26 janvier 1986 à Yopougon, est mort en août 2019 dans un accident de moto. Il est le père de cinq enfants : trois fils, Owen, Maël et Ézéchiel, et deux filles, Lachoina et Rafna.

