Polémique sur Ézéchiel Houon, fils de feu Dj Arafat: Siro explique tout

Le chanteur zouglou, Siro, a expliqué comment son nom s'est retrouvé sur l'extrait de naissance du petit Ézéchiel, présenté comme un des fils de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Siro: ''Il faut qu'Ézéchiel reçoive sa part d'héritage''

Le petit Ézéchiel Houon qui, jusque-là, était présenté comme le fils de feu Dj Arafat, ne figure pas sur la liste des héritiers du Beerus Sama, selon une décision rendue par le tribunal d'Abidjan.

Ce qui signifie que le gamin ne sera pas pris en compte dans le partage de l’héritage laissé par le roi du Couper-décaler.

Selon des indiscrétions, Ézéchiel ne porte pas le nom d'Arafat, mais le nom d'une autre personne qui est l'artiste Zouglou, Siro.

Nombreux sont les observateurs qui se demandaient ce qui s'était réellement passé entre Siro et Aurelie Odjé, la mère du petit Ézéchiel.

C'est donc au micro de Linfodrome que Siro s'est expliqué sur cette qui a débuté en 2011 en France.

« Il y a une fille qui m’aborde et me dit que j’ai eu un enfant avec ton petit-frère Arafat; l’enfant c’était Lachoina, mais il ne s’occupe pas d’elle. C’est alors que je décide de les prendre sous ma coupole parce qu’Arafat c’est mon fils. Et c’est dans ma quête de les réconcilier qu’ils se sont remis ensemble et la seconde grossesse est arrivée. Et Arafat ‘’rentre en brousse’’ après avoir eu vent de la grossesse.

N’empêche, elle vivait toujours chez moi et je continuais à m’occuper des deux enfants comme un grand frère tout en espérant qu’Arafat vienne assumer ses responsabilités. Il faut dire qu’il était encore jeune. De la grossesse jusqu’à l’accouchement, je m’en occupais. Et le jour que l’enfant est né, j’ai appelé Arafat pour lui dire que l’enfant lui ressemblait trait pour trait. Et lui de me dire qu’il n’était pas prêt. J’ai même insisté pour lui dire que c’est le prototype de son père Houon Pierre », a-t-il révélé.

Puis d’ajouter: « Avec lui, j’ai même fait un papier que nous avons donné à la justice française. Aurelia, alors jeune a décidé, suite à une colère, de mettre le nom de son parrain que je suis sur l’enfant. Mais Arafat essayait de faire les papiers qu’il fallait pour que l’enfant porte son nom et j’ai même fait une lettre au tribunal pour expliquer que le vrai père de l’enfant est revenu et que je ne suis que le parrain. On faisait toutes ces démarches et malheureusement il est décédé. Même si à cause de sa colère, Aurelia a voulu que le nom de son parrain soit sur l’enfant, elle a toutefois gardé le Houon », a temoigné l'artiste Siro.

Le compagnon de Yodé trouve injuste que le petit Ezéchiel soit mis à l'écart dans le partage des biens de son père biologique.

« Il faut que l’enfant reçoive sa part d'héritage. Arafat savait, je savais, ses parents et ses différentes femmes le savaient également; donc il n’y a pas de raison que l’enfant ne puisse pas avoir sa part de l’héritage de son père », a-t-il plaidé.