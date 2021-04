La FESCI a 30 ans : Serge Kassy, son "parrain", parle

La FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) célèbre ses 30 ans. A cette occasion, le chanteur ivoirien Serge Kassy, "parrain" du puissant syndicat brise le silence.

Ce que dit Serge Kassy de la FESCI 30 ans après

Il y a 30 ans que la FESCI a vu le jour. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire célèbre ce trentenaire sous le secrétaire général Alla Saint Clair. A l'occasion de cette célébration, Serge Kassy a livré un message aux fescistes.

Le chanteur ivoirien a toujours clamé qu'il est le "parrain" de la FESCI. Depuis son exil en France, le reggaeman n'a pas voulu se taire. "Le parrain que j'ai été pour ce mouvement estudiantin et que j'ai porté à bras le corps à bras le corps pendant deux décennies dans le combat pour l'instauration de leur bien-être", a écrit l'artiste ivoirien sur les réseaux sociaux.

Serge Kassy a tenu à avoir une pensée "pour ce mouvement syndical qui a marqué de son temps dans la lutte syndicale et démocratique" en Côte d'Ivoire.

30 ans après, la FESCI s'engage pour "zéro violence"

Alla Saint Clair, actuel secrétaire de la fédération estudiantine, entend célébrer les 30 ans de son organisation en menant de profondes réflexions au cours d'ateliers et de panels. Par cette nouvelle manière d'aborder les questions liées à l'école, le "national Makélélé" veut ouvrir le chemin de l'institutionnalisation réelle du plus grand mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.

Elu à la tête de la FESCI le samedi 1er juin 2019, sous le regard de l'ancien ministre Albert Mabri Toikeusse, Alla Saint Clair a succédé à Assi Fulgence Assi. "Il doit exister des oppositions idéologiques. Idéologiques ne veut pas dire la division systématique de la famille. Au finish, c’est la FESCI qui doit mener le combat. Et donc les représentants de toutes ces réflexions, c’est bien ma modeste personne", a-t-il dit après son élection.

Notons que Guillaume Kigbafori Soro et Charles Blé Goudé ont dirigé la FESCI.