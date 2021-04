Religion: Désigné président du COSIM, qui est l'Imam Ousmane Diakité

L'Imam Ousmane Diakité est depuis, dimanche, le nouveau président du Conseil supérieur des Imams des mosquées et des affaires islamiques (COSIM). Il remplace à ce poste le Cheick Aïma Mamadou Traoré, décédé le 13 avril 2021 des suites d'une complication cardiaque.

Imam Ousmane Diakité remplace le cheick Aïma Mamadou Traoré à la tête du COSIM

Le successeur de feu Cheick Aïma Mamadou Traoré, ex-guide la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, est connu depuis le dimanche 25 avril 2021. Il s'agit du Cheick Ousmane Diakité, Imam principal de la grande mosquée de la Riviera-Bonoumin, dans la commune de Cocody. Le nouveau président du Conseil supérieur des Imams, des mosquées et des affaires islamiques, a été désigné à l'unanimité par ses pairs à l'issue du collège électoral, réuni dimanche 25 avril 2021.

Avant sa désignation, le nouveau guide musulman occupait depuis 2007 le poste de secrétaire exécutif du bureau national du COSIM. Titulaire d'une maîtrise en Droit public, obtenue à l' Université Mohamed V de Rabat/ Maroc, l'imam Ousmane Diakité, marié et père de 6 enfants, est un ancien cadre du ministère de l'Intérieur. Originaire de Gbéléban, dans le septentrion ivoirien, son arrivée à la tête du COSIM, n’est pas le fruit du hasard, selon le journaliste Fernand Dedeh. "Il fait partie de la jeune génération d’imams rompus aux arcanes de l’administration et de la communication publique. C’était le bras droit et séculier du Cheick Ahima contre l’imam Koudouss", révèle-t-il.

Cheick Aïma Ousmane Diakité est également un farouche partisan de la "caporalisation" des associations laïques gérant les mosquées. "Devenu maintenant Cheick, s’il engage ce combat, il peut avoir des problèmes sérieux. Car la plupart des mosquées des communes et villes ont été financées et construites par les cadres musulmans. Ceux-ci n’accepteront jamais d’être écartés des mosquées qu’ils ont construites de leurs mains", fait savoir le journaliste-consultant. Selon qui, le nouveau Cheick Aïma, fidèle parmi les fidèles du défunt Cheik Boikary Fofana, ex-président du COSIM décédé il y a près d'un an, partage la même vision que son mentor, sur le plan de la modernisation de l' Islam.