Nouveau gouvernement de Ouattara: Confidences de Fernand Dédeh

Côte d’Ivoire, nouveau gouvernement, requêtes des législatives 2021... Le journaliste Fernand Dédeh a proposé son éditorial de ce mercredi 24 mars 2O21 sur sa page Facebook, au moment où un Conseil des ministres décisif se tient au Palais, en présence du Chef de l'Etat Alassane Ouattara.

" Toute la journée, ce mardi 23 mars 2021, dans les salons feutrés et les inbox: la dissolution du gouvernement après le conseil des ministres de ce mercredi 24 mars. Des sources généralement bien informées, au fait des mouvements dans le sillage de ton camarade, confirment à demi-mots. Mais Personne ne veut vraiment se jeter à l’eau. Malgré les bruits de couloirs persistants.

En même temps, tout le monde s’accorde à dire que les ministres, élus députés, doivent siéger à l’Assemblée nationale pour la session d’ouverture et l’élection du nouveau président de l’institution, le 1er avril 2021. Les ministres doivent être libres pour occuper leurs places à l’hémicycle. Question de logique.

Certains ministres, déclarés perdants par la commission électorale indépendante, attendent les délibérations du juge des élections. Le conseil constitutionnel n’a pas encore achevé ses travaux sur les recours. « Depuis le lundi 21 mars 2021, nous allons de report en report », s’offusque la candidate de l’Opposition d’Agboville. La Fleur de l’Agneby conteste l’élection du « Propriétaire des tabourets » du rassemblement de ton camarade. « Ils ont tranché les dossiers de tous les autres candidats sauf le mien », soupire-t-elle.

En attendant, la pression monte au gouvernement. Il y a bien eu conseil du gouvernement ce mardi 23 mars 2021. Le Premier ministre par intérim, Le Blanc de la Mé a présidé la séance. Dossier chaud au menu, les effondrements des immeubles à Abidjan. L’idée d’une réunion interministérielle sur la question a été retenue. Ton camarade va trancher.

Les résidents de l’immeuble en apesanteur de Bonoumin entendent saisir le Procureur de la République. Ils veulent aller jusqu’au bout de la procédure judiciaire pour situer les responsabilités et obtenir réparation des préjudices. À Bonoumin, les balcons d’un immeuble d’habitation se sont détachés, le samedi 20 mars 2021.

Pas de pertes en vies humaines mais des dégâts matériels constatés. Ce ne fut pas le cas, quelques jours plus tôt, à Anono. Un immeuble en construction s’est effondré. 12 morts sortis des décombres. Le ministre de la Construction et de l’Urbanisme s’est dit « révolté ». Il pointe du doigt, les maîtres d’ouvrage. « Désormais nous porterons plainte contre les maîtres d'ouvrage. Le propriétaire a l'obligation de souscrire à une assurance avant la mise en exploitation de l'immeuble. Une assurance pour les défauts de construction ultérieurs. ». Quid de la responsabilité de l’Etat? L’autorité parle de manque de moyens...

"Quand tu "bipes" un ministre aujourd'hui, il te rappelle automatiquement"

Ton camarade, a perdu deux éléments-clé de son dispositif. Les deux premiers ministres décédés. Il s’appuie désormais sur noyau dur, un cercle restreint, qui parle peu, observe beaucoup et décide. Les hommes et les femmes de ce cercle sont seuls-es, dans « les secrets de Dieu »: le premier ministre par intérim bien sûr, le directeur de cabinet, le bien nommé Fidèle, qui est monté en puissance, « La Claude Chirac des lagunes», la Nièce de la République qui chapeaute la Communication du Palais et bien plus, et les deux piliers fondamentaux autour de ton camarade: Gnian Gougoussi et Photocopie.

Le ministre qui veut sauver son poste ou celui qui veut entrer au gouvernement doit connaître ses fréquentations... Le nouveau gouvernement sera connu, selon mes informations, à la mi-avril... Quelle sera la direction du vent et la tendance du gouvernement en gestation? Politique ou technocrate, ouvert, rassembleur?

Ton camarade va-t-il laisser la liberté au Premier ministre dans le choix des ministres avec un œil sur les ministères de Souveraineté? Laisse-moi quelques jours d’observation... Je te décrypterai le jeu et l’enjeu avec mon regard de sportif. Actuellement, si tu bipes un ministre, il te rappelle. Essaie, tu verras...

Éliminatoires CAN2021: Les Éléphants par vol spécial à Niamey

Les Éléphants quittent Abidjan ce mercredi 24 mars 2021 pour la capitale du Niger, Niamey. Par vol spécial. Seuls deux joueurs manquaient à l’appel le mardi 23 mars 2021 à Sol Béni: Jonathan Kodjia et Yohan Boli. Leurs arrivées étaient prévues dans la soirée.

Tous les autres joueurs ont participé au travail de groupe sous la direction de Patrice Beaumelle et son adjoint. En raison de la Covid19, entraînements fermés à la presse. Impossible donc d’interroger les joueurs. L’ambiance dans le groupe est bonne. La présidente du comité de normalisation de la FIF, Mme Mariam Dao Gabala était annoncée à l’hôtel des athlètes, dans la soirée du mardi 23 mars 2021.

Les Éléphants rencontrent le Mena du Niger le vendredi 26 mars 2021 à 16 h gmt au stade de Niamey. Puis ils reçoivent le 30 mars 2021, l’équipe nationale de l’Ethiopie au stade olympique d’Ebimpé pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN2021 au Cameroun. Une bonne opération au Niger et ils jouent l’esprit plus dégagé à Abidjan. Pour l’instant, ils occupent la première place de leur groupe. Avec dans leurs roues, les Bareas de Madagascar.

