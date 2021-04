People: Josey a-t-elle profité de l'argent de Serey Dié? Toute la vérité

Le chanteur Zouglou, Eric Sacré, a fait des révélations sur la relation amoureuse qui a existé entre l'international Serey Dié Geoffroy et la belle chanteuse Josey.

Eric Sacré: ''Avec ce que j'ai vu, Josey n'est pas matérialiste''

Ce n'est plus un secret pour personne en Côte d’Ivoire. Le redoutable milieu de terrain ivoirien, Serey Dié Geoffroy, et la belle chanteuse Josey, ont entretenu une relation amoureuse qui a donné naissance à un magnifique garçon. Cette belle idylle a malheureusement été rompue suite à un malentendu entre nos deux célébrités.

Cependant, force est de constater que cette rupture n'a pas véritablement mis fin aux relations entre Serey Dié et Josey. Désormais, les anciens amoureux ont des rapports cordiaux. Pour preuve, le samedi 7 novembre 2020, l'international ivoirien qui célébrait ses 36 ans, a reçu un message assez particulier de son ex-dulcinée.

‘’ALPHONSO DE BARBÈS. C'est pour remuer essaim d’abeilles qui est arrivé. Mon cher Auhodu » c’est ton anniversaire. Est-ce que je suis en palabre avec toi ? (...) Tu vieillis einh. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. La Santé surtout, c’est le plus important et la Paix du cœur. Le reste, Ton DIEU gère. Profite bien de ta journée. Ah j’ai oublié. On dit y a COVID fort fort là bas… Reste bien à la maison‘, avait écrit Josey sur Facebook et Instagram.

De plus, la belle chanteuse ivoirienne, avec l'appui de son ex-amant, Serey Diė, a mis en place un label de production dénommé "Schama Production" qui accompagne aujourd'hui de nombreux artistes de renom tels que Bonigo, les groupes Vda et 2boys. Le chanteur Zouglou répondant au nom de Eric Sakré, très proche de Serey Dié, a confié que Josey n'est pas du tout matérialiste contrairement à ce qui se raconte sur la toile.

"Josey est une très belle femme. Elle a tous les atouts pour plaire à un homme. Elle dort au Plateau-Dokui. Elle se réveille à Kouibly ( elle a des rondeurs). Professionnellement, elle est posée. Elle a une très belle voix. Elle est en vogue. Elle avait déjà même le succès avec sa chanson "Diplôme" avant que nous n'apprenions sa relation avec Serey Dié. Donc, si Serey Dié est allé vers Josey, c'est forcément quelque chose en elle qui l'a attiré. Ce qui l'a attiré chez Josey, s'entretient. Donc, c'est normal qu'il soit à ses petits soins. Ils se sont aimés. Un charmant gosse est venu consolider cet amour. Je ne maitrise pas trop la suite de leur idylle. Mais avec ce que j'ai vu, Josey n'est pas matérialiste", a-t-il confié à Media Prime