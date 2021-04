Côte d’Ivoire: Le PM Patrick Achi sur les traces d’Hamed Bakayoko?

Nommé Premier Ministre (PM) de Côte d’Ivoire, Chef du gouvernement, le vendredi 26 mars 2021, Jérôme Patrick Achi essaie tant bien que mal d’imprimer sa marque à la Primature.

La stratégie de Patrick Achi pour réussir sa mission en tant que Premier ministre

Après le séminaire gouvernemental sur le Programme de Travail du Gouvernement (PTG) 2021-2023, le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, est décidé à attaquer les sujets hautement stratégiques, à travers des actions devant permettre aux populations de « constater que le gouvernement est réellement au travail, en mission, au plus près de leurs réalités quotidiennes, dans l’unique objectif d'obtenir des résultats ». Une mission que le natif d’Adzopé sait qu’il ne peut réaliser sans les bénédictions de tous, en particulier des guides religieuses.

Comme son prédécesseur Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier, Patrick Achi s’est rendu chez le Cardinal Jean-Pierre Kutwa, archevêque d’Abidjan, le samedi 24 avril à Abidjan, accompagné des ministres Anne Ouloto, Danho Paulin et Bruno Koné. « Cette audience qu’a bien voulue nous accorder son Eminence le Cardinal Kutwa, à notre demande répond, d’abord à un principe institutionnel qui veut que lorsqu’un Premier ministre est nommé, il approche les autorités religieuses pour recueillir leurs bénédictions sur sa mission (…) Cela nous permet d’orienter les actions du gouvernement de façon à apporter, conformément à la volonté de SEM le Président de la République Alassane Ouattara, la paix, la sérénité et le bien-être», rapporte Abidjan.net.

En homme "très cultivé" qui suit de près l’évolution du pays, le Cardinal Jean-Pierre Kutwa a partagé avec la délégation du Premier ministre, ‘’un certain nombre de sentiments qu’il avait sur chacune de ces questions’’. Ce qui a fortement ‘’enrichi’’ ses hôtes qui n’ont pas manqué de lui faire part des grandes actions du gouvernement actuellement en cours et celles qui seront menées durant les prochaines années. « Je crois qu’il y a une très grande convergence de vues entre nos positions», s’est réjoui Patrick Achi. Nommé fin juillet 2020, peu après le décès d’Amadou Gon Coulibaly, le Premier Ministre Hamed Bakayoko avait rendu une visite au Cardinal Jean Pierre Kutwa, le lundi 3 août de la même année.

Patrick Achi comme Hamed Bakayoko?

Au sortir de cette audience, le prédécesseur de Patrick Achi avait indiqué que son action au sein du gouvernement s’inscrirait dans la réconciliation et la cohésion. « Notre action au sein du gouvernement s’inscrira dans la réconciliation de tout le monde et la cohésion. Il est temps de nous rassembler et de penser au bonheur de notre pays », avait-il déclaré, ajoutant que la Côte d’Ivoire a besoin de ses guides religieux qui ont un impact important sur la conduite des populations. Hamed Bakayoko avait ainsi souhaité pouvoir compter sur ces guides religieux pour que l’esprit de paix ne quitte jamais les Ivoiriens.

Quelques mois après, sur instructions du chef de l’Etat Alassane Ouattara, le défunt Premier ministre avait initié un dialogue politique entre le pouvoir et l’opposition. Ce qui avait permis de ramener la sérénité et la paix sociale en Côte d’Ivoire après une élection présidentielle survoltée en octobre 2020. Est-ce dans ce sillage que Patrick Achi veut s’engager? En tout cas, après l’acquittement définitif de l’ancien président Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé, les Ivoiriens attendent que le retour au pays de leurs deux compatriotes, soit un coup d’accélérateur au processus de réconciliation nationale, entamé depuis 2021, mais qui tâtonne depuis. Aussi, la libération des prisonniers politiques et militaires et le retour sécurisé des exilés, sont d'autres actes forts que beaucoup attendent.