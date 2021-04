Emma Lohoues entre en guerre contre ses détracteurs

Emma Lohoues vient encore de faire parler d'elle. La jeune femme d'affaires ivoirienne a sorti les griffes contre ses détracteurs. L'actrice qui visiblement ne supporte plus les vives critiques des internautes a jugé utile de leur lancer une véritable pique.

Emma Lohoues : "Ceux qui me critiquent me font briller"

Dans une publication sur la toile, Emma Lohoues a ouvertement lancé des piques à ses délateurs. En effet, l'ancienne petite amie de feu Arafat DJ n'a pas mis de gants pour leur cracher ses vérités. "Ceux qui me critiquent me font briller. Ceux qui me jalousent aimeraient être moi. Ceux qui me détestent me valorisent, ceux qui m'inventent une vie, la vôtre est bien triste. Ceux qui m'aiment me les font oublier. Pas le temps pour les haineux", a lâché Emma Lolo.

Cette sortie de la femme de 35 ans a été diversement interprétée par ses followers. Pour des internautes, Emma Lohoues ne devrait pas s'attarder sur les critiques ou commentaires portés sur sa personne. Bien au contraire, la nouvelle amie de Carmen Sama, veuve de Houon Ange Didier dit Arafat, gagnerait à les ignorer et se concentrer sur son business. Ils lui demandent de prendre pour exemple les stars américaines.

De l'autre côté, il y a les fans d'Emma Lohoues qui estiment que leur idole ne doit pas laisser prospérer les publications ou messages la visant. Ces "Emma Luv" soutiennent la fille de monseigneur Eugène 1er dans son désir de mener la "guerre" contre ses détracteurs.

Emma Lohoues a vu le jour le 17 avril 1986 dans la ville d'Abidjan. Titulaire d'un Brevet de technicien supérieur (BTS), elle a vite crevé l'écran en tant qu'actrice. Elle a récolté plusieurs prix, notamment l'Étalon de bronze au FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou). La jeune femme a également fait une apparition en tant qu'animatrice télé.