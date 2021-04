Une vidéo de Ferre Gola supprimée de YouTube : Le chanteur menace

La vidéo "Regarde-moi" de Ferre Gola ne figure plus sur sa chaine YouTube. Le chanteur congolais a expliqué à ses fans que le clip a été retiré de la toile pour des raisons non encore élucidées.

Qui a supprimé la vidéo de Ferre Gola sur YouTube ?

C'est le chanteur congolais lui-même qui donne l'information sur son compte Twitter. "Je suis dans le regret de vous informer la suppression du clip "Regarde-moi" de ma chaine YouTube", a écrit Ferre Gola. Le grand rival de Fally Ipupa a également fait remarquer que cet événement a malheureusement surpris ses fans aux quatre coins du monde.

Toutefois, Ferre Gola ne compte pas rester sans rien faire. "Je peux vous assurer que dans ma position d'artiste-interprète et coauteur du titre "Regarde-moi", que mon équipe de management travaille pour faire la lumière sur cette affaire", a promis la star de la musique congolaise.

Le chanteur de rumba tient pour responsable sa maison de production qui serait à l'origine de la suppression de sa vidéo sur YouTube. Qu'est-ce qui peut bien pousser ladite structure à poser un tel acte ?

L'ancien membre du groupe Wenge Musica garde le moral haut et fait même une promesse à ses fans. Par respect pour eux, "Le Padre" leur a annoncé la prochaine sortie de Harmonie et Dynastie. "Je me dois de renouveler ma promesse", a-t-il expliqué.

De son vrai nom Hervé Gola Bataringe, celui que les fans surnomment "Chair de poule" a vu le jour le 3 mars 1976 à Kinshasa, en RDC. Il a fait ses armes aux côtés de Werrasson au sein du groupe musical Wenge Musica de 1995 à 1997.

D'ailleurs, c'est son mentor qui lui attribue le pseudonyme "Ferre" pour faire référence à la marque Gianfranco Ferre. Le jeune chanteur a aussi évolué sous les ailes de Koffi Olomidé en compagnie d'un certain Fally Ipupa.