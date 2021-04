Tchad: Un nouveau gouvernement en cours malgré les violences

Au Tchad, au moins cinq civils ont été tués à la suite des violentes manifestations qui ont éclaté, mardi, dans le pays contre la transition militaire dirigée par Mahamat Idriss Deby, fils du défunt président Idriss Deby Itno. Parallèlement, des discussions sont en cours pour la formation du prochain gouvernement de transition.

Tchad: Les violences éclatées dans le pays, mardi, ont fait 5 morts

Plusieurs personnes sont mortes mardi dans des manifestations sporadiques au Tchad contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno. Le bilan provisoire de ces violents évènements, est passé de deux à 5 morts et près d'une quarantaine de blessés. Ce mercredi, les opposants au régime militaire ont lancé un nouvel appel à manifester dans les rues de N'Djaména, la capitale, et dans plusieurs autres villes périphériques.

Selon RFI, l'atmosphère reste moins tendue en comparaison à l'ambiance qui avait prévalu dans plusieurs localités du pays. Les autorités militaires préparent parallèlement, la formation d'un nouveau gouvernement qui devrait être ouvert aux partis de l'opposition. Dans son adresse de mardi à la nation Tchadienne, le président contesté Mahamat Idriss Deby Itno a défendu la place de l' Armée dans la conduite de cette transition.

Il a par ailleurs témoigné de sa disponibilité à œuvrer durant cette période de transition qui devrait logiquement durer 18 mois, travailler à la réconciliation et au retour de la cohésion entre les populations. Ainsi, a-t-il dans la foulée, annoncé l'ouverture dans les prochains jours d'un dialogue politique national, incluant toutes les sensibilités politiques du pays et à la tenue à termes d'élections libres, transparentes et inclusives.

La transition tchadienne répond à l'appel d' Emmanuel Macron

Idriss Deby fils a également sollicité, dans son adresse, l'aide des partenaires internationaux face aux défis sociaux, économiques et sécuritaires, tout en les assurant que le Tchad respecterait ses engagements, notamment dans la lutte contre le terrorisme. L'évolution de la situation au Tchad, est suivie de près à l'étranger. Le pays étant l'un des principaux soutiens des pays européens, notamment de la France dans la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel.

Emmanuel Macron, le président français, de son côté a réitéré mardi, la disponibilité de son pays à accompagner le Tchad. À condition que la junte militaire respecte son engagement de garantir au pays, une transition pacifique, démocratique et inclusive. Et de préciser que jamais, il ne soutiendra "un plan de succession", comme ce qui se profile à l'horizon.

Le président français a par ailleurs appelé à l'ouverture d'un politique incluant toutes les forces vives de la nation. Mahamat Idriss Deby a succédé au Maréchal Idriss Deby, son père, décédé le 21 avril dernier, à la suite de violents affrontements entre l'armée régulière tchadienne et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), de Mahadi Ali Mahamat.