Tunisie : Montée de la covid, un médecin accuse les partis politiques

En Tunisie, la covid continue de monter en puissance. Devant l'avancée de la pandémie, Samir Abdelmoumen, médecin major au SAMU de Tunis et membre de la cellule de lutte contre le coronavirus, pointe un doigt accusateur en direction des partis politiques.

Tunisie : Samir Abdelmoumen en colère contre les politiciens

Samir Abdelmoumen n'est pas du tout content des partis politiques de la Tunisie. Au moment où la covid -19 avance dans le pays, le médecin major a ouvertement accusé les partis politiques d'être à la base de cette montée fulgurante, rapporte Businessnews. "Est-ce que vous vous rappelez de ces gens-là ? A qui revient la responsabilité ? Et Bhiri ose imputer la responsabilité aux autres et appeler le président à sauver le pays ! Et il dit qu’Ennahdha est prête à se sacrifier pour sauver la Tunisie, allez mentir ailleurs ! Laisser-nous tranquilles et je suis certain que nous saurons agir avec efficacité", s'est-il offusqué.

Il faut savoir que le 27 février 2021, le parti ismaliste avait invité ses partisans à une manifestation à Tunis, malgré l'apparition du variant britannique du coronavirus et la montée en puissance de la covid -19. Pendant ce temps, le gouvernement de la Tunisie vient de prendre de nouvelles mesures en vue de lutter contre la pandémie.

Les autorités tunisiennes ont décidé de l'isolement obligatoire de tous les voyageurs arrivant en Tunisie pendant 7 jours et une réalisation d’un test RT-PCR entre le 5e et 7e jour ; l'élaboration d’un projet de loi de l’état urgence médicale à soumettre en urgence au Parlement ; le maintien de la suspension des cours pour tous les niveaux sauf pour ceux concernés par les examens nationaux ; des cours à distance dans l’enseignement supérieur sauf pour les niveaux concernés par les concours nationaux et l'interdiction de l’utilisation des espaces fermés des cafés et restaurants. Les clients devront s’installer uniquement en terrasse tout en respectant les mesures de distanciation.