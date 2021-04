Hélène et Omar SY: 5 choses à savoir du couple d'exception

Hélène et Omar SY nagent dans le bonheur depuis plus de deux décennies de vie de couple. À la clé, cinq adorables enfants. Voici 5 détails que vous ignorez certainement sur le couple.

1. Une idylle de lycée qui tire sa force de leurs valeurs familiales

Omar et Hélène Sy étaient copains de lycée. La jeune femme a toujours été auprès de son amoureux. Depuis, ils ne se sont jamais quittés et sont désormais les parents d’une belle tribu de cinq enfants. Cela fait désormais plus de 20 ans qu'Omar et Hélène Sy s'aiment comme au premier jour. Omar Sy et Hélène Sy se sont dit "oui" en 2007 à Le Tremblay-sur-Mauldre. Hélène considère sa vie familiale comme sa plus belle aventure.

2. La première fille d’Hélène et Omar Sy a 20 ans

Hélène Sy est mère de ses 5 enfants dont l'aînée est prénommée Selly. Elle est née le même jour qu’Omar son père, qui soufflait ses 43 bougies le 20 janvier dernier. Il est donc devenu papa alors âgé de 23 ans. A cette occasion, le couple a fait une petite surprise. Sur leurs comptes Instagram respectifs, Hélène et Omar Sy ont dévoilé de rares clichés de leur fille aînée : Selly bébé, dans les bras de son père ou encore à sa remise de diplôme, coiffée d’un chapeau typique des lycées américains. Quant à Sabah Sy, elle s'apprête à souffler, le 23 octobre prochain, son 18e anniversaire.

3. Vacances de rêve en famille en Californie

Omar et Hélène Sy ont mis plein les yeux des internautes sur une fabuleuse plage de la Californie, aux Etats-Unis. Le 29 novembre 2020, le couple a en effet partagé le calme des paysages de Californie lors d'une promenade. Assis face à cet océan au bord duquel ils ont posé leurs valises depuis plusieurs années, les deux amoureux ont posté un cliché où ils se tiennent la main. Une photographie pleine de sens que l'épouse de l'acteur avait commenté en légende :

« Là où il y a de la haine, semez de l’amour. Là où il y a une blessure, semez le pardon. Là où il y a du doute, semez de la foi. Là où il y a du désespoir, semez de l’espoir. Là où il y a de l’obscurité, semez de la lumière. Là où il y a de la tristesse, semez de la joie », avait-elle écrit, citant l'écrivain américain Neale Donald Walsch.

Plus tard, les membres de la famille Sy se sont réunis pour des vacances en famille. Toujours aux Etats-Unis mais cette fois-ci du côté de Sedona, ils se sont lancés dans une randonnée à travers les sublimes paysages montagneux de la région.

4. Etrange ressemblance entre Hélène Sy et sa grand-mère

L’épouse de la Vedette de Lupin, dans l'ombre d'Arsène, a fait une belle surprise à ses fans sur son compte Instagram. La mère de famille a souhaité présenter sa grand-mère à tous ses abonnés, en publiant une photo très mignonne, où on peut les voir toutes les deux, alors qu’elles sont côte à côte, sourire aux lèvres pour faire un selfie.

Et l'on peut dire que la ressemblance entre la femme de 41 ans et sa grand-mère est frappante ! Beaucoup d’internautes lui ont d’ailleurs fait la remarque.

5. Omar Sy fait partie d’une fratrie de huit

Sa mère, d’origine mauritanienne, était femme de ménage ; son père, un peul émigré de Bakel (Sénégal), ouvrier dans une usine automobile en France. « Fais pas de vagues, fais pas de bruit », lui conseillent ses parents. Lui s’obstine, en autodidacte : il joue la comédie sans passer par une école et accepte son premier rôle à Hollywood avant même de maîtriser l’anglais. Dans « Yao », son film sorti en janvier 2020 en France, Omar Sy joue le rôle d’une star de l’Hexagone qui se rend sur la terre de ses ancêtres, au Sénégal.

Intouchables, qui a propulsé sa carrière, est le long-métrage français le plus vu hors de l’Hexagone : plus de 50 millions d’entrées dans le monde. Pour son rôle dans ce film, il a reçu le César du meilleur acteur en 2012, une première pour un comédien noir en France