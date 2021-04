LDC, Coupe CAF: Al Ahly-Mamelodi après le tirage au sort des quarts

Les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions CAF sont connues après le tirage au sort effectué ce vendredi 30 avril au Caire,

La Confédération africaine de football (CAF) a effectué le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Après les cinq journées des matchs de poules de ladite compétition, cinq clubs ont réussi à obtenir leur qualification pour les quarts de finale. Il s’agit de Simba et Al Ahly dans le groupe A, de Mamelodi Sundowns dans le groupe B, du Wydad dans la poule C et de l’Espérance de Tunis dans la poule D.

De très belles oppositions alléchantes comme le choc attendu de ces quarts de finale entre Al Ahly et Mamelodi Sundowns. Des retrouvailles en perspective entre l’entraîneur Pitso Mosimane et son ancienne formation.

Simba SC de Tanzanie affronte pour sa part les Sud-africains de Kaizer Chiefs.

Les affiches des quarts de finales

Sundowns vs Al Ahly

Simba SC vs Kaizer Chiefs

Wydad AC vs MC Alger

Esperance Tunis vs CR Belouizdad

Les affiches des quarts de finale de la Coupe de la CAF sont également connues. Les clubs en lice sont fixés sur leurs adversaires après le tirage au sort effectué. En l'absence du tenant du titre, la RS Berkane, éliminée dès la phase de groupes, c’est un autre club marocain qui fait office de favori : le Raja Casablanca. Pour passer en demi-finale, Orlando Pirate devra affronter le Raja de Casablanca.

Les Algériens de la JSK auront pour adversaires, les Tunisiens du CS Sfaxien.

Coupe CAF: Les affiches des quarts de finale

CS Sfaxien (Tunisiz) v JS Kabylie (Algérie)

Orlando Pirates (Afrique du Sud) v Raja Casablanca (Maroc)

Pyramids FC (Egypte) v Enyimba (Nigeria)

Coton Sport (Cameroun) v Jaraaf (Sénégal)

Les quarts de finale aller se disputent le 16 mai prochain et le retour 23 mai.