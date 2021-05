Prix Bacim 2021, Yamoussa Coulibaly (Chim Inter) appuie 2 ONG humanitaires

Le vendredi 30 avril 2021, le Pdg de Chim Inter, Yamoussa Coulibaly, a procédé, à la remise officielle de chèques à deux Ong, comme promis lors de la 4ème édition des Bacim. Cette cérémonie a eu lieu, à la salle de conférence du siège de Chim Inter, sise à l’immeuble le Mali au 3ème étage.

Ce qui s'est passé lors de la 4è édition des Bacim

Les deux bénéficiaires de ce don sont les Ong Bloom de Danielle Lidégoué epse Cissé Bacongo et la Fondation FIVAKK de Mme Kissah Koné. Ces deux organisations humanitaires œuvrent l’une à l’autonomisation de la Femme et l’autre, à la prise en charge des veuves.

C’est à la faveur de la 4ème édition des Bacim, que le parrain de la cérémonie, Yamoussa Coulibaly, répondant au cri de cœur de ces deux Ong, a fait la promesse de les soutenir dans leurs actions. Choses promise, chose faite. Juste après la date du 24 avril, date de ladite cérémonie de distinction, le Pdg de Chim Inter a traduit en acte, sa parole donnée.

« Je suis heureux de recevoir ces deux Ong. Ce qui m’a poussé à faire ces dons, c’est que depuis l’âge de 9 ans, mes frères et moi étions devenus orphelins. Et c’est ma mère qui nous a élevés mes frères et moi jusqu’à notre réussite. En soutenant ces deux Ong, c’est une façon pour moi de rendre hommage à ma mère. J’exhorte ces Ong à œuvrer toujours dans le social pour aider la gent féminine. Votre combat est noble, vous méritez d’être soutenu et accompagné », a-t-il fait remarquer.

Au nom des récipiendaires, la présidente de la Fondation Internationale Veuve d’Afrique, Kissah Koné (FIVAKK), a exprimé sa grititude à Monsieur Yamoussa Coulibaly, pour ce grand geste humaniste qui les encourage à poursuivre de plus belle ce qu’elles ont déjà entamé pour le bien-être des Femmes ivoiriennes.

Tout en exprimant ses remerciements à toute l’équipe de Chim Inter pour cette belle cérémonie, elle a salué l’acte de générosité d’un entrepreneur social et philanthrope. L’Ong Bloom était représentée pour l’occasion par sa première Vice-présidente, Mme Kouakou Marina.