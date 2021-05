Nigéria: Star de la musique mondaine, Chidinma change de chemin

La belle et ravissante chanteuse nigériane Chidinma Ekile a profité de la célébration de son 30e anniversaire, pour annoncer une importante nouvelle à ses fans.

La chanteuse Chidinma décidée à abandonner son passé

Après avoir fait les beaux jours de la musique urbaine de son pays, la jeune chanteuse nigérianne Chidinma a décidé de se confier désormais à Dieu. Elle a donné l’information à travers des messages postés sur son compte Instagram. « Mon nom est la ministre Chidinma Ekile. Je suis une militante de l’évangile de Jésus-Christ. Jéhovah finit par faire», a-t-elle indiqué avant de remercier le Seigneur pour cette année de plus: ‘’ Merci pour une autre année ‘’, a-t-elle indiqué.

La chanteuse nigériane a également demandé ses fans d'abandonner leur passé et à se figer vers l’avenir « Vous ne pouvez pas retourner dans le ventre de votre mère. Votre passé est votre passé. C’est fini! Acceptez le fait et rejetez votre passé et passez à autre chose. Laissez aller! », a-t-elle ajouté tout-en exhortant ses followers à la prière. ‘’Vous pouvez manquer d'épaule sur laquelle vous appuyer, mais vous ne manquerez jamais de terrain pour vous agenouiller et prier‘’, a soutenu Chidinma qui a décidé de chanter désormais à la gloire de Dieu. A cet effet, elle a dévoilé, dimanche, une chanson intitulée ''Jehovah overdo ''.

Née le 2 mai 1991 dans la région de Kosofe, dans l’État de Lagos, au Nigeria, Chidinma a commencé à chanter dès l’age de 6 ans. Elle est devenue célèbre en 2010 après avoir remporté la troisième saison de l’ émission de télé-réalité, Project Fame West Africa, qui a vu la participation de plus de 8000 candidats. Elle a par la suite dévoilé plusieurs chansons qui ont connu un véritable succès à travers le monde. Elle a également fait des feauturing avec des artistes de renom, tels que Flavour, Hiro, Imilo le chanceux et bien d'autres.