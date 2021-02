Konnie Touré (39 ans) explique pourquoi elle est célibataire et sans enfant

Moment difficile pour Konnie Touré, pour être encore célibataire sans enfant à 39 ans. L’animatrice vedette de Vibe radio est la cible d’attaques rabaissantes de la presse people ces derniers jours.

Konnie Touré réagit: “Le plus important, je le redis, c’est d’être en paix avec soi même”

Se marier et avoir des enfants serait-il la clé du bonheur? Si cet idéal est bien plus nuancé qu'il n'y paraît, la définition traditionnelle et archaïque du bonheur est au cœur d’une vive polémique soulevée par les médias. La presse à scandale a indexé ouvertement Konnie Touré, la filleule de Fabrice Sawegnon, PDG de Voodoo communication et propriétaire de Life TV et Vibe Radio, qui emploie l’animatrice.

“Une femme célibataire sans enfant de 39 ans a dit… Je te comprends pas Konnie Touré, je ne comprends pas”, a écrit First Magazine Officiel. Konnie Touré dit d’enlever votre bouche sur elle. Elle dit qu’elle est encore célibataire à 39 ans parce qu’elle n’a pas envie de se mettre en couple et divorcer après 5 ans de relation. Elle attend la bonne personne et le bon moment, a relayé First média inter, mercredi.

Avec beaucoup de recul, la jeune femme a réagi ce jeudi pour répondre à ses detracteurs. “Je vous explique ma vision des choses. Kaba Mawa, ce ne sont pas des commentaires blessants, je ne les prends pas pour moi, c’est juste le reflet des pensées de gens qui croient me connaître mais qui sont complètement à côté de la plaque. C’est la raison pour laquelle je trouve ça drôle. Ils se font leur thérapie personnelle sur mon sujet en étalant leurs propres peurs. Moi je suis tranquille parce que je sais ce que je suis et ce que je vaux au-delà de ce que pensent ces personnes. Le plus important, je le redis, c’est d’être en paix avec soi même. Tout le reste, c’est du folklore. Prenons soin de nous. Et laissons le destin faire son travail. La vie est courte”, a-t-elle martelé.

“Les gens veulent me voir marier parce qu'ils sont convaincus que le mariage, c'est ce qui va faire mon bonheur alors que moi je suis déjà heureuse. Si je me marie, ça ne sera pas parce que je suis à la recherche du bonheur; parce que mon bonheur, j'arrive déjà à me le donner moi même. Pour moi, le mariage est tellement important, tellement sacré que je ne veux pas faire n'importe quoi”, avait expliqué plutôt la charmante animatrice et Secrétaire bilingue de formation.

Très vite, les messages de soutien, notamment de la gent féminine, ont été écrits par les fans de K.T. La question divise même les internautes. “Aujourd'hui, les femmes célibataires et sans enfants représenteraient même un groupe d'individus totalement épanouis, voire parfois davantage que les personnes mariées avec des enfants”, a commenté un anonyme.

Née le mardi 26 janvier 1982 à Adjamé, précisément à la maternité Marie-Thérèse Houphouët Boigny, d’un père polygame (qui a eu 4 femmes), Konnie Touré est la 4ème fille de son père. A l’âge de 39 ans, Konnie Touré est à elle seule, Animatrice Radio, Présentatrice Télé, Productrice, Artiste chanteuse, Actrice, Directrice de KonnieVence Production, Directrice Générale Déléguée de Vibe Radio.

En 2000, elle fait son immersion dans le monde radiophonique, à City FM. Un an après, elle est recrutée par Radio Nostalgie. Sa voix grave la démarque très vite des animatrices télé ou radio que nous avons pour habitude d’entendre. L’énergie et la chaleur qu’elle dégage au micro, lui permettent de se faire aimer des auditeurs.

L’animatrice télé et radio la plus adulée de Côte d’Ivoire, a aussi des talents cachés de chanteuse. Elle décide donc de s’essayer à la musique. En fin 2019, elle sort son single « Un Homme Comme Toi »; une mélodie qui raconte assurément son rêve de trouver l’homme idéal qu’elle attend toujours impatiemment.