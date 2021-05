Assemblée Nle: Jean-Louis Billon et Emile Guiriéoulou responsabilisés

Élu député de Dabakala sous la bannière du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI), Jean-Louis Billon est le nouveau président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il a été désigné lors d'une séance plénière tenue mercredi 5 mai 2021.

Assemblée nationale : Jean-Louis Billon (PDCI-RDA) désigné nouveau président de la Commission des Affaires sociales

Jean-Louis Billon est le nouveau président de la Commission des Affaires sociales de l' Assemblée nationale ivoirienne. L'élu PDCI-RDA de la circonscription de Dabakala, dans le septentrion ivoirien, a été désigné, mercredi 5 mai 2021, lors d'une séance plénière qui a eu lieu à l' Hémicycle au Plateau. Deux points étaient à l'ordre du jour de cette réunion présidée par l'honorable Amadou Somahoro, président de l'Assemblée nationale.

Il s'agissait de la présentation et de l'attribution des 11 vice-présidents du bureau de l'Assemblée nationale, désignés fin avril, ainsi que des listes et bureaux des commissions permanentes. Sur le second point, conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts et règlement de l'Assemblée nationale, les présidents des six commissions permanentes, comprenant un égal nombre de députés, soit 42 par commissions, ont été désignés. Outre Jean-Louis Billon désigné à la tête de la Commission des affaires sociales, le député Lacina Cardosi KONÉ (RHDP) a été fait président de la Commission Défense et sécurité.

Abdoulaye Ben Méïté (RHDP) aura la charge de la Commission des affaires générales et institutionnelles ; Famoussa Coulibaly (RHDP), lui, dirigera la Commission des Relations extérieures. La Commission de la Recherche, la Science, la Technologie et de l'environnement : 40 membres, sera présidée par l'élu EDS de Guiglo, Emile Guiriéoulou. Quant à la Commission des Affaires économiques et financières, elle sera l'affaire du député Noumory Sidibé, également membre du RHDP.