Palais de la Culture d'Abidjan: Qui a brûlé l'avion d'Houphouët-Boigny?

L’ancien directeur du Palais de la Culture d'Abidjan de Treichville, Sidiki Bakaba, est très en colère après l’incendie du tout premier avion du premier chef d’Etat ivoirien, Félix Houphouët-Boigny.

Sidiki Bakaba: ‘’On a brûlé Houphouët. J’ai honte’’

Le tout premier avion du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, stationné au palais de la Culture de Treichville depuis plusieurs années, est parti en fumée dans la nuit du dimanche à lundi. Plusieurs images de ce joyau historique baptisé ‘’Oiseau-Livres'', ont été diffusées sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions dont celle de Sidiki Bakaba, l'ex-Directeur Général du Palais de la Culture d’Abidjan, qui avait pour projet de transformer cet avion en bibliothèque pour enfants.

Selon operanews, c’est dans une grande colère que Sidiki Bakaba s’est prononcé sur ce drame. ‘’On a brûlé Houphouët. J’ai honte...je viens de rentrer du Sénégal où j'ai pu faire connaître l'existence de cet avion au président Macky Sall. Il a trouvé cela magnifique comme exemple à suivre, puisqu'il s'agit d'un symbole. Il m'a fait savoir qu'eux, ils ont l'avion du président Senghor qui est protégé. Il m'a fait comprendre que le travail qu'on a fait en Côte d'Ivoire, est exceptionnel. C'est-à-dire que normalement, les gens viennent de partout pour ça. Bernard Dadié m'avait conseillé de le confier à l'UNESCO. J'ai fait toutes les démarches qu'il fallait pour que ce soit confié à l'UNESCO mais ça n'a pas abouti", a-t-il témoigné.

Puis Sidiki Bakaba d’ajouter que ‘’la destruction de cet avion me fait très mal. Je suis né chez les Akans. Et chez les Akans, l'une des choses sacrées que lègue le père, c'est le siège sur lequel il s'assied. Je pense aujourd'hui aux milliers d'enfants qui ont défilé chaque mercredi, chaque Samedi’’. Quant à Geneviève Goetzinger, ex-DG de RFI, elle a également déploré ce drame dans un tweet évocateur : ‘’L’oiseau livres du Palais de la Culture d’Abidjan 1er Fokker27 du 1er Président de la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a brûlé la nuit dernière. Sidiki Bakaba voulait en faire 1 bibliothèque pour enfants, convaincu de l’importance de la culture et de la lecture pour tous ! Tristesse‘’, a-t-elle posté.