Safarel Obiang reçu à l'ambassade de Chine: Ce qui s'est passé

L’artiste Coupé-décalé, Safarel Obiang, a annoncé une très bonne nouvelle à ses fans ce mardi 11 mai 2021. Ce qu’il s’est passé.

Safarel Obiang a fait ses premières apparitions sur la scène musicale il y a une dizaine d'années, avec le concept ''Kuitata''. Malgré tous ces concepts qu'il a dévoilés, tels que ''Matouboulé'', ''Yaya Cassé tête'', ''Chipolo polo'' et bien d'autres, le Safking n'a pas véritablement eu le succès espéré. Ce n'est qu'en 2017 qu'il est révélé aux yeux du monde avec le titre "manger -chier'' alors qu'il était encore sous la couverture du label Star Factory Music de l'arrangeur-chanteur, Serge Beynaud.

Désormais en carrière solo, Safarel Obiang a dévoilé d'autres concepts tels que Tchin Tchin, Goumouli, Wôyo Wôyô et bien d'autres qui, pour la plupart, ont été adoptés par le public ivoirien et il a fini par décrocher le Primud d'or 2019 qui honore le meilleur artiste ivoirien de l'année. L’une des qualités du SafKing est celle d’associer à son Coupé décalé, certaines cultures externes à la Côte d’Ivoire. On se souvient encore de son titre ‘’Shaka Zulu ‘’, à travers lequel il rendait hommage à ce vaillant guerrier sud-africain des années 1800.

Le dernier concept de Safarel Obiang est intitulé ‘’Chara Dance‘’. Le clip de cette chanson, dévoilé le dimanche dernier, met en exergue un pan important de la culture chinoise. De quoi réjouir l’Ambassade de Chine en Côte d’Ivoire qui a reçu l'artiste. ‘’Bonne nouvelle. Nous avons été reçu ce matin en audience à l'ambassade de la CHINE, où nous avons été Félicité pour le clip CHARA DANCE. De grands projets sont en cours.. Merci pour tout ‘’, a écrit Safarel Obiang sur les réseaux sociaux.