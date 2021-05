Ouverture de China Mall Grand Bassam ce dimanche

Le supermarché China Mall Grand Bassam s'apprête à ouvrir ses portes dans la ville balnéaire du sud d'Abidjan. C'est le deuxième centre commercial du groupe après China Mall Abidjan sis à Marcory.

Après Abidjan, la ville de Grand Bassam dotée de son China Mall

Le réseau de centre commercial Grand Bassam, la première capitale ivoirienne, s’étoffe avec l’ouverture du centre commercial China Mall Grand Bassam le dimanche 16 mai 2021.

Alors, populations Bassamoises, ne vous taraudez plus l’esprit pour vos shopping surtout à l’approche de la fête des mères. Situé sur l’autoroute de Grand Bassam non loin du Lycée d’Excellence de ladite ville, le supermarché met à votre disposition tout ce qu’il faut pour trouver le cadeau idéal pour faire plaisir à Maman ou celle qui partage la vie des hommes.

Ce joyau regorge de plusieurs espaces de commerce que les visiteurs pourront visiter avec 10% de réduction sur des articles à bas-prix. Bien entendu avec le meilleur rapport qualité/prix.

China Mall Grand Bassam vient rééquilibrer le secteur et témoigner du dynamisme de la grande distribution en Côte d’Ivoire. A Abidjan, les centres commerciaux étaient concentrés entre les communes de Marcory et de Cocody, où vivent la bourgeoisie locale et la classe moyenne émergente.

Les chaînes China Mall Côte d'Ivoire entendent mener la concurrence directe avec le groupe ivoirien Prosuma, numéro 1 du pays, qui possède les quatre centres commerciaux de Cap Nord, Cap Sud, Sococé et la Djibi.

Playce, joint-venture entre CFAO et Carrefour, détient deux autres malls à Abidjan, Playce Marcory et Riviera Palmeraie, tandis que le groupe Orca exploite le centre commercial Abidjan Mall de la Riviera Bonoumin.

Après le centre commercial SOCOCE, il y a quelques semaines, China Mall Grand Bassam vient illuminer le visage de l’ex-capitale coloniale ivoirienne qui manque de grandes enseignes nationales et internationales en terme de supermarchés qui poussent à Abidjan.