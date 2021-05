Aid-el Fitr : Guillaume Soro appelle à la «tolérance» et à la «solidarité»

Même si ses messages quasi hebdomadaires se sont arrêtés, Guillaume Soro reste toujours proche de la communauté musulmane au sein de laquelle il compte beaucoup de proches. À l'occasion de la fête de Ramadan, l'ancien Président de l'Assemblée nationale a proféré des bénédictions sur les musulmans et ses compatriotes ivoiriens.

Guillaume Soro : Aïd El Fitr, « jour heureux ... jour de la récompense »

À compter de son retour manqué en Côte d'Ivoire, cela fait 17 mois que Guillaume Soro est en exil. Cet épisode intervient à la suite de brouilles entre l'ancien chef des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) et le pouvoir d'Alassane Ouattara. Refusant d'adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Soro Kigbafori Guillaume a été contraint de libérer le tabouret du Parlement ivoirien.

La justice ivoirienne a par ailleurs condamné l'ancien député de Ferkessédougou à 20 ans de prison pour « recel de détournement de deniers publics ». Une autre affaire de « déstabilisation des institutions de la République » est également pendante devant les tribunaux ivoiriens. Exilé tout d'abord en France, Guillaume Soro a été prié de quitter l'Hexagone à la suite de son message lancé à l'armée ivoirienne afin qu'elle prenne ses responsabilités face à la volonté d'Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat.

C'est donc depuis sa cachette quelque part en Europe que Soro Guillaume, ancien séminariste, a tenu à adresser un message à la communauté musulmane à la faveur de la célébration du Ramadan. « Chers sœurs et frères musulmans, ce jour heureux de l’Aïd-El-Fitr, est le jour de la récompense après un mois d’abstinence, de privations physiques et d’élévation spirituelle », a déclaré Bogotta sur sa page Facebook, avant d'ajouter : « Qu’Allah le Très-Haut agrée les jeûnes, ainsi que les belles prières et les sincères invocations qui s’élèveront à lui ce jour. Que pendant cette fête, les grâces dûment récoltées emplissent vos maisons et que s’entrouvrent pour chaque musulman les portes du Paradis. »

Poursuivant sur sa lancée, Soro a adressé une prière à Dieu. « Je me joins à vous pour prier Allah afin que l’obéissance à ses commandements observée par la communauté musulmane contribue à répandre l’humilité dans les cœurs des hommes et à semer dans nos cœurs les graines de la tolérance et de la solidarité. Aïd Moubarak », a psalmodié le Président de Générations et peuples solidaires (GPS).