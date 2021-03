Etats-Unis: 10 morts dans une fusillade dans un supermarché

La police de Boulder, au Colorado, a confirmé lundi que dix personnes dont un policier, avaient été tuées dans une fusillade survenue dans un supermarché de ladite ville, au Colorado aux Etats-Unis.

Le policier Eric Talley tué dans une fusillade survenue dans un supermarché de Boulder

Un supermarché de Boulder, dans le Colorado, a été le théâtre d’une fusillade lundi 22 mars dans l’après-midi. Le bilan communiqué par la police, fait état de dix personnes décédées dans cette "horrible et terrible tuerie de masse", d'après les mots du procureur du comté, Michael Dougherty.

L’identité de l’une des victimes a été précisée. Il s’agit d’un policier, Eric Talley. L’agent âgé de 51 ans "a été le premier à arriver" après que des coups de feu ont été signalés. "Il a été mortellement touché par balle", a précisée la cheffe de la police locale, Maris Herold, saluant son "action héroïque".

Selon des sources concordantes, au bout d’une demi-heure environ, plusieurs dizaines de membres des forces de l’ordre, dont des unités d’intervention lourdement armées, cernaient le bâtiment. Sur des images diffusées en direct par un témoin, on pouvait apercevoir des véhicules blindés positionnés à l’entrée du magasin, après avoir tenté de forcer la devanture.

Puis des policiers équipés de fusils d’assaut ont accédé au toit à l’aide de l’échelle d’un camion de pompiers. Des clients cachés dans le magasin ont ainsi expliqué avoir été pris en charge par des agents passés par cette voie. Lors d'un précédent point de presse, la police avait refusé de donner le bilan de la fusillade.

Plusieurs personnes ont été tuées dans cet incident, avait déclaré Kerry Yamaguchi, commandant de la police de cette ville. La police a affirmé qu'un suspect, blessé lors de la fusillade, avait été arrêté et était hospitalisé. Plus tôt dans l'après-midi, le gouverneur du Colorado et le maire de Boulder ont tous deux parlé de tragédie en réagissant sur Twitter.

Notre communauté va bientôt pleurer ses pertes, a écrit le maire, Sam Weaver. L'homme était équipé d'un fusil d'assaut de type AR-15, arme très populaire aux États-Unis et qui a souvent été utilisée par des auteurs de tueries de masse dans le passé.

Des images tournées par un témoin et diffusées en direct lors de l'opération ont montré au moins un homme menotté, vêtu seulement d'un short de sport, être escorté par des policiers hors du magasin, apparemment légèrement blessé à la jambe.