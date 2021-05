Côte d’Ivoire: Nouvelle polémique sur la santé de Patrick Achi à Paris

Nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, le 26 mars 2021 par décret présidentiel, Patrick Achi fait face à une énième polémique autour de son état de santé.

Côte d’Ivoire: Le Premier ministre Patrick Achi est-il vraiment malade ?

Le Premier ministre Patrick Achi, 65 ans, a succédé à Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021 des suites d’un cancer fulgurant. Ancien secrétaire général de la présidence ivoirienne, il assurait déjà l'intérim de son prédécesseur peu avant l'annonce brusque du décès de celui-ci moins d'un an après la disparition toute aussi soudaine du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020.

Début mars 2021, alors qu’il assurait encore l'intérim à la Primature, de folles rumeurs ont indiqué qu'il avait fait un malaise au point d'être évacué à l'étranger. Ce qui avait suscité sa colère, le poussant à faire un démenti sur les réseaux sociaux.

«Depuis plusieurs jours, des folles rumeurs se propagent sur ma santé, évoquant malaise et même évacuation sanitaire à l'étranger. Il n'en est absolument rien », avait-il écrit sur son compte officiel Facebook.

« Dans le contexte exigeant que nous connaissons, je dois également dire à ceux qui diffusent ces Fake news qu'il est indécent de se comporter ainsi alors même que nous pleurons avec une tristesse infinie le départ du premier ministre, mon frère Hamed Bakayoko», avait-il dénoncé avant d'inviter les uns et les autres à « retrouver le sens de la raison ».

Mais depuis ce mercredi 12 mai, jour de célébration de la fête du ramadan, a refait surface la polémique sur la santé du premier ministre Patrick Achi. À en croire des rumeurs, l'état de santé du chef du gouvernement serait tellement préoccupant, qu'il aurait été évacué à Paris (France ).

Vrai ou faux ? En tout cas, au sein du RHDP (parti au pouvoir ), si on confirme la présence effective du Premier ministre ivoirien en terre française, on semble, par contre, rire de cette nouvelle polémique autour de la santé de Patrick Achi.

"Le Premier ministre Patrick Achi est effectivement en mission expresse à Paris pour une urgence concernant les problèmes d'électricité dans le pays (...) Le Premier ministre Achi Patrick est en France. Il est parti en vol spécial. La décision du départ a été prise tardivement, et s'il n'allait pas en vol spécial, il fallait attendre le vol Air France de ce soir et perdre ainsi une journée, alors qu'il s'agit de régler à Paris des accords urgents pour trouver une solution au problème de délestage pour mettre fin très rapidement aux souffrances des Ivoiriens", informe un activiste du RHDP, visiblement très au fait des dossiers de la République.

Selon ce dernier qui porte le nom Justice Konan que beaucoup pensent être un avatar d'Amadou Coulibaly - Am’s, le nouveau Ministre de la Communication, Patrick Achi ''n’est pas évacué''. "Le Premier ministre se porte bien, par la grâce de Dieu. Et il va retourner à Abidjan sous peu", insiste notre informateur.

Pour l'heure, ni la présidence de la République ni la Primature n'ont encore communiqué sur cet énième voyage du Premier ministre à Paris.

Après avoir perdu deux Premiers ministres dans des circonstances similaires, les Ivoiriens sont devenus de plus en plus regardants et s'inquiètent encore davantage lorsqu'un voyage ou une évacuation d'une personnalité du pays, est annoncée à l'étranger, surtout lorsqu'il s'agit du Premier ministre. Mais ne soyons pas pessimistes. Voyons les choses du bon côté.