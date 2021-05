Claire Bahi refuse de "satisfaire leurs désirs", ils lui tournent le dos

L'ancienne chanteuse Coupé decalé, Claire Bahi, devenue aujourd'hui chantre de l'Éternel, a une fois de plus, fait de nouvelles confidences dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Claire Bahi: '' Je ne céderai plus aux tentations de ma vie antérieure''

L'ex-première dame du Coupé décalé, Claire Bahi, devenue chantre chrétienne, se plaît véritablement dans sa nouvelle vie. Elle qui a récemment avoué avoir eu recours à la prostitution pendant qu'elle était dans le Coupé décalé, dit être pleinement épanouie dans sa nouvelle vie.

'' Je suis extrêmement reconnaissante à Dieu pour ses bienfaits. Il m'a fait sortir des ténèbres pour me mettre à la lumière. Cette ancienne vie que je menais, c'était une véritable prison. Dieu m'a libérée et aujourd'hui, je suis vraiment super heureuse même dans la pauvreté. Aujourd'hui, je suis sortie de la vie que je menais avant et en Christ, j'ai décidé de mener ma petite vie'', a-t-elle indiqué dans un direct sur sa page Facebook.

Même si elle se réjouit d'avoir ouvert une boutique de vêtements pour enfants, Claire Bahi dit avoir reçu néanmoins des propositions indécentes durant la réalisation de ce projet.

'' J'ai sollicité des personnes très riches de ce pays pour qu'elles m'aident à réaliser un petit projet. Ces personnes ont dit oui au départ mais comme je n'ai pas voulu satisfaire leurs désirs comme avant, ces personnes n'ont plus réagi après. J'ai juste demandé 5 voire 10 millions. Cette somme d'argent n'est absolument rien dans la fortune de ces hommes mais ils ont refusé tout simplement parce que je "verrouille" désormais car je suis en Christ'', a indiqué Claire Bahi.

Puis d’ajouter: '' Dieu est juste et quand tu le sers avec sincérité, il n'y a rien de tel. Ces personnes ont refusé de m'aider mais Dieu, dans sa grande bonté, a suscité des gens à qui je ne m'attendais même pas, qui m'ont aidée. Et aujourd'hui, j'ai pu ouvrir mon petit magasin. Avec ça, je souhaite gagner ma vie honnêtement et je suis extrêmement fière de ce que j'ai pu réaliser et de ma nouvelle vie. Je sers Dieu; donc jamais, je ne ferai pitié et je ne céderai plus aussi aux tentations de ma vie antérieure. Mes sœurs, je vous invite à être fidèles à vos convictions, à croire en Dieu et à vous faire respecter. Dieu saura toujours prendre soin de vous '', a-t-elle conseillé.