Eunice Zunon aux anges ! Ce qui lui arrive avant son spectacle

Eunice Zunon sera en attraction le vendredi 21 mai 2021 au palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Bien avant cet important rendez-vous, la web humoriste ivoirienne a reçu l'aide de Dominique Ouattara, la Première dame de Côte d'Ivoire.

La Première dame apporte son soutien à Eunice Zunon

À l'occasion de son tout premier One man show, Eunice Zunon a envoyé un message teinté d'humour à travers lequel elle sollicitait l'aide de sa "rivale" Dominique Ouattara. La web humoriste qui revendique plus de 800 000 abonnés sur Instagram et plus d'un million de followers sur Facebook avait demandé à la Première dame ivoirienne de laisser tomber leur "rivalité" afin de se concentrer sur son spectacle prévu le vendredi 21 mai 2021 au palais de la Culture. "Chère rivale, nous avons peut-être le même mari ce qui fait que la rivalité nous oppose. Mais pour son bonheur et notre centre d'intérêt commun qui est l'amour des enfants , nous avons toujours uni nos forces", avait déclaré BB Bouche pointue sur les réseaux sociaux.

Eunice Zunon a demandé à Dominique Ouattara de lui venir en aide pour le bonheur de leur "mari" ainsi que l'épanouissement des enfants orphelins et maltraités. Finalement, le message lancé par la jeune comédienne est parvenu à l'épouse du président Alassane Ouattara. En effet, la chérie du chanteur camerounais Tenor a fait savoir que la Première dame a accordé une suite favorable à sa requête.

"Ma lettre à la Première dame MADAME Dominique Ouattara a atterri dans sa voiture, où elle dépose son "SAC À MAIN là et comme elle sortait, elle a rapidement demandé à son directeur de cabinet de me recevoir pour m'apporter un soutien digne d'une rivale de la Première dame, en attendant qu'on règle affaire de notre mari là", a laissé échapper Eunice Zunon sur son compte Instagram.