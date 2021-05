Affaire Coupé-décalé: Francky Dicaprio ramène Claire Bahi sur terre

L'artiste Coupé-décalé, Francky Dicaprio, a craché ses vérités à Claire Bahi ainsi qu'aux anciens artistes du mouvement, qui sont aujourd'hui devenus des chrétiens.

Francky Dicaprio: ''Il y a des artistes Coupé-décalé qui ont une vie rangée..."

Dans une vidéo datant de 2020, Claire Bahi faisait un témoignage assez troublant sur son ancienne vie d’artiste. Un témoignage qui accablait directement ses anciennes collègues du mouvement Couper-décaler.

‘’Le monde dans lequel je suis quitté, était un monde virtuel… La plupart de ce qu’on vivait était inventé pour plaire… Le Seigneur m’a libérée de cette prison qui fait que je ne suis plus obligée de mentir‘’, avait-elle indiqué.

Et de poursuivre: « La plupart des grosses voitures que je roulais, c’est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur‘’, avait-elle renchéri

Pour certains observateurs, cette sortie de Claire Bahi, qui s'ajoute à certains témoignages d'anciens artistes Coupé-décalé reconvertis aujourd'hui au Christianisme, jette le discrédit sur le mouvement créé par feu Dj Arafat. Une situation qui a contraint Francky Dicaprio, un autre artiste Coupé-décalé, à dire sa part de vérité.

'' Si par manque de confiance, vous aviez été en contact avec ces pratiques, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Si vous êtes nés avec vos comportements, ne venez pas salir cette musique qui vous a tout donné : argent, valeur, notoriété. Un mouvement qui vous a fait faire le tour du monde, fait entrer dans des hautes sphères, fait rencontrer de grandes personnalités... C'est aussi ça la grâce de Dieu. Alors, de grâce, soyez un peu reconnaissant. Sinon il y a des artistes Coupé-décalé qui ont une vie rangée, qui ne fument pas, ne droguent pas, ne boivent pas, ne se prostituent pas, ne cherchent pas les femmes d'autrui, ne sont ni homosexuels ni bisexuels mais qui ont une vie rangée et j'en fais partie'', a écrit Francky Dicaprio sur sa page Facebook.

Puis l'artiste Coupé-décalé d'ajouter: ''Arrêtez donc d'effrayer ceux qui veulent embrasser le coupé-décalé ; la meilleure musique urbaine ivoirienne qui fait danser toute l'Afrique. Ne faites pas croire aux gens que tout le monde est sordide. Ce que le coupé décalé vous a donné, Dieu seul saît. Si par manque de confiance en Dieu et en vous, vous avez utilisé de surcroît ces pratiques nuisibles, ce n'est pas le cas de tout le monde. Arrêtons de prendre nos faux comportements pour les coller au Coupé-décalé et dire que c'est le coupé-décalé qui n'est pas bon'', a-t-il prévenu.