Lolo Beauté casse les "papos" sur Carmen Sama: "Elle est hypocrite''

La blogueuse ivoirienne Lolo Beauté ne comprend pas pourquoi la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a jeté des billets de banque sur l'artiste malien Sidiki Diabaté lors de son concert d'Abidjan.

Lolo Beauté: ''J'ai parlé à Carmen Sama jusqu'à je suis fatiguée''

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, a encore fait parler d'elle au concert de l'artiste malien Sidiki Diabaté qui a eu lieu vendredi dernier au palais de la Culture de Treichville. Lors de sa montée sur scène, elle a fait pleuvoir des billets de banque sur Sidiki Diabaté qui, visiblement, était gêné de recevoir de l'argent de la part de la veuve de son défunt ami.

Le chanteur a même stoppé cette dernière dans son élan, en lui retirant son sac à main. La scène a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes dont la plupart se sont offusqués de voir la veuve de Dj Arafat, donner de l'argent à un artiste dont l'aisance financière ne souffre d'aucune contestation. La blogueuse ivoirienne Lolo Beauté, également présente à ce concert, est revenue sur cette scène ahurissante.

'' J'ai parlé à Carmen jusqu'à je suis fatiguée. Carmen Sama est une hypocrite. Je me demande si elle n'a pas été hypocrite depuis le début. La petite n'a pas digéré le fait que je l'ai insultée après sa sortie avec Emma Lohoues. Au concert, elle est venue avec du Champagne; elle était sapée, on dirait que c'est son concert .... Je n'ai jamais vu une veuve qui aime yeux comme ça ... Dès que Sidiki a dit le nom de Carmen, la petite s'est levée on dirait une actrice. Elle avait 3 millions dans son sac. On ne sait pas ce qu'elle fait mais elle a l'argent. Sidiki a dit non, mais comme c'est une femme rebelle, Arafat même l'avait dit, elle s'est entêtée et elle a travaillé 2 millions de Fcfa. Quand elle est descendue, il y avait un griot qui a commencé à chanter, elle n'a même pas compris ce que la gars a dit, elle a travaillé 1 million sur lui'', a témoigné Lolo Beauté.

Puis d'ajouter: '' Après, je lui ai demandé si c'est pas l'argent de Rafna Houon qu'elle a donné, façon elle m'a ramassée. Elle m'a dit de fermer ma gueule. Est-ce que tu sais ce que Sidiki Diabaté m'a donné quand Rafna est née? Est-ce que tu sais ce qu'il m'a donné quand mon mari est mort? Moi, je sais qu'avant de repartir, il va passer voir Rafna. Non seulement, il va rembourser mes 2 millions mais en plus, il va multiplier cela par 5. On appelle ça la haute marmaille'', a-t-elle dévoilé.