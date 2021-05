Ce qui s’est passé entre Carmen Sama et Sidiki Diabaté à l'hôtel Ivoire

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, était aux côtés du chanteur malien Sidiki Diabaté, vendredi, lors de son concert à l'hôtel Ivoire. Ce qu'il s'est passé

Carmen Sama met Sidiki Diabaté mal à l'aise

La complicité entre le chanteur malien Sidiki Diabaté et feu DJ Arafat, était connue de tous. Après la tragique disparition du roi du Coupé-décalé, le prince de la Kora a remis à titre posthume un disque de platine au Beerus Sama lors de la veillée artistique qui a eu lieu le 30 août 2019 à Abidjan.

Un geste décrié par l'ex-meilleur ami de feu Dj Arafat, Debordo Leekunfa. ‘’Si tu aimais vraiment Arafat, tu allais le lui donner pendant qu’il était encore en vie‘’, avait déclaré Debordo avant de donner les raisons pour lesquelles il s’est toujours opposé à une amitié entre DJ Arafat et la star de la musique malienne.

‘’Savez-vous pourquoi je ne voulais pas qu’Arafat marche avec Sidiki Diabaté? C’est parce que ce dernier est dans des pratiques occultes. Et comme il a eu des disques d’or et de platine, Arafat dj était tellement envieux, qu’il s’est accroché à lui afin qu’il le mette dans le même réseau mystique que lui. Mais qu’ont-ils fait? Ils ont fait un échange d’aura. Ils ont récupéré l’aura de mon frère et ils lui ont donné un aura de la défaite et du déclin. Et comme Arafat voulait un disque d’or, ils sont venus lui donner cela en mode foutaise‘’, a lâché "Opa la nation".

Mais toutes ces révélations de Debordo Leekunfa n'ont pas empêché les proches du Daishikan de se rapprocher davantage de Sidiki Diabaté. Pour preuve, la veuve de Dj Arafat était présente le vendredi au concert du chanteur malien qui a eu lieu au Sofitel hôtel Ivoire d'Abidjan.

La présence de Carmen Sama n'est pas passée inaperçue puisque la jeune veuve est montée sur la scène et a fait pleuvoir quelques billets de banque sur Sidiki Diabaté qui, visiblement, était gêné de recevoir de l'argent de la veuve de son défunt ami.

Le chanteur a même stoppé cette dernière dans son élan, avant de lui rendre un hommage. ''Elle est très forte, et nous allons toujours continuer à l'encourager ... On est ensemble'', a indiqué Sidiki Diabaté.