Retour de Gbagbo : Dialogue franc entre le FPI et le DG de la Police

Léon Emmanuel Monnet, président du comité opérationnel national de l’Accueil de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, dont le retour en Côte d'Ivoire se prépare activement, a été reçu en audience, lundi 17 mai 2021 par Youssouf Kouyaté, Directeur général de la police nationale.

A la tête d'une délégation du Front populaire ivoirien (FPI), Emmanuel Monnet a été reçu en audience, ce lundi par Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale. Les deux parties ont échangé sur sur les meetings préparatoires du retour à Abidjan de Laurent Gbagbo, prévus les samedi et dimanche derniers à Gonzaguevielle et Bonoua, mais qui ont finalement été interdits par le préfet d'Abidjan.

" Après ce qui s'est tristement passé ce week-end, soit l'interdiction des meetings de la paix et de la réconciliation nationale, le Président du comité opérationnel national de l’Accueil du Président Laurent Gbagbo, le ministre Leon Emmanuel Monnet était en droit d'en savoir davantage auprès du Directeur général de la police nationale, désigné par le Premier ministre, régulateur de toutes les opérations liées au retour du fils du pays", informe le parti de Gbagbo.

Selon le FPI, les choses sont rentrées dans l'ordre au terme de cette rencontre de vérité entre le président du comité opérationnel national de l'accueil de Laurent Gbagbo et le chef de la police ivoirienne. "Un échange fructueux avec un officier supérieur de la police ayant une haute conscience du sens de la République. Au terme de cet entretien, les choses semblent très claires : volonté partagée de tous les acteurs ivoiriens de voir le retour de GBAGBO comme un activateur de la réconciliation nationale. Aussi les heures qui suivent apporteront des indices sérieux et concrets de cette volonté commune", rassure le parti frontiste.

Le week-end dernier, la préfecture d'Abidjan a interdit l'organisation de deux meetings du parti de Laurent Gbagbo, craignant des risques de troubles à l'ordre public et d'affrontements entre les partisans de l'ex-président ivoirien définitivement acquitté par la CPI, et le collectif des victimes pro-Ouattara, de la crise postélectorale de 2010-2011, opposé au retour à Abidjan, de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, également acquitté par la justice internationale.