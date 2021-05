Tunisie : L'armée annonce la neutralisation de cinq terroristes

Lundi 17 mai 2021, la Tunisie a annoncé que son armée a neutralisé cinq terroristes dans une opération menée conjointement par les forces de sécurité et les militaires.

Cinq terroristes neutralisés dans l'ouest de la Tunisie

On a appris le lundi 17 mai 2021 que l'armée tunisienne a réussi à neutraliser cinq terroristes dans l'ouest de la Tunisie à la suite d'une opération conjointe entre les militaires et les forces de sécurité. "Une force d’intervention du département antiterroriste de la Garde nationale et une force militaire affiliée au ministère de la Défense sont parvenues, aujourd'hui, à éliminer 5 terroristes dans les hauteurs de Kasserine (ouest)", a confirmé la Garde nationale.

Les forces du ministère tunisien de l'Intérieur et les unités militaires terrestres et aériennes ont agi "sur la base de renseignements techniques détaillés". Selon Houssemeddine Jebabli, le porte-parole de la Garde nationale, lancée depuis lundi à l'aube, l'opération est "toujours en cours". Pour l'heure, l'identité des cinq terroristes ainsi que leur affiliation à un groupe ne sont pas connues. Les terroristes ont été pris avec six fusils d'assaut de type Kalachnikov. En coordination avec le parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, l'unité nationale d'investigation dans les crimes terroristes de la Garde nationale s'est saisie du dossier.

Vendredi 14 mai 2021, Hichem Mechichi, le chef du gouvernement de la Tunisie a pris part au deuxième sommet virtuel de lutte contre le terrorisme, à l'initiative d'Emmanuel Macron et de Jacinda Ardem, la Première ministre néo-zélandaise. "Nous sommes tous victimes de telles pratiques barbares et que le terrorisme et l’extrémisme sont considérés comme une menace mondiale qui traverse les frontières géographiques et culturelles et qu’il ne peut pas être attribué à un parti, une nationalité ou un groupe ethnique spécifique", a-t-il déclaré avant d'afficher la détermination de son pays à lutter contre les terroristes.