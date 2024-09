Le président de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara n’a pas effectué le déplacement des États-Unis pour la 79e session ordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU. Le chef de l’État ivoirien s’est représenté par son vice-président Tiémoko Koné.

Tiémoko Koné, envoyé d’Alassane Ouattara à la 79e Session Ordinaire de l’AG de l’ONU

L’envoyé du président Alassane Ouattara est allé aux Etats-Unis vendredi 20 septembre. A la tête d’une délégation, le Vice-président de la république de Côte d’Ivoire Tiémoko Meyliet Koné est à New-York pour participer à la 79e Session Ordinaire de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), prévue du 24 au 30 septembre 2024.

Placée sous le thème principal : « L’unité dans la diversité, pour l’avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous », cette AG permettra à Tiémoko Koné de prendre la parole au nom du chef de l’Etat de Côte d’Ivoire et intervenir au cours du débat général portant sur le thème : « Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures », prévu le 26 du même mois.

Le représentant d’Alassane Ouattara prendre également part au Sommet de l’Avenir qui se tiendra les 22 et 23 septembre 2024. A noter que la délégation ivoirienne est constituée de plusieurs personnalités. Il s’agit de le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, M. Eugène AKA AOUELE, le Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Étranger, M. Léon Kacou ADOM, et d’autres membres du Gouvernement participent aux travaux de la 79e Session de l’Assemblée Générale de l’ONU.