Lors d’une interview accordée à France 24 et RFI, Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a réaffirmé le soutien de la France à l’attribution de deux sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies à des pays africains.

La France plaide pour plus de sièges africains au Conseil de sécurité de l’ONU

« Ce que nous défendons, c’est l’idée d’avoir deux sièges permanents pour les pays africains au Conseil de sécurité de l’ONU« , a déclaré le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères. Selon ce dernier, cette réforme permettrait de rendre les institutions internationales « plus légitimes » et d’assurer une meilleure prise en compte des enjeux africains sur la scène mondiale.

Pour concrétiser cette ambition, Jean-Noël Barrot effectuera prochainement une visite en Éthiopie afin de renforcer le dialogue avec l’Union africaine. « D’ici la fin du mois, je me rendrai à Addis-Abeba pour un échange entre la France et l’Union africaine », a-t-il annoncé.

Outre la question de la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, le chef de la diplomatie française a également évoqué plusieurs autres sujets d’actualité, tels que la migration illégale, le retrait de la France du Sahel et les relations euro-américaines.

En plaidant en faveur d’une plus grande représentativité de l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU, la France marque une nouvelle fois son engagement en faveur du multilatéralisme et de la réforme des institutions internationales.