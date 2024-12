La crise alimentaire au Soudan s’aggrave de manière alarmante. Selon Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, plus de la moitié de la population soudanaise, soit environ 24,6 millions de personnes, souffre d’une insécurité alimentaire aiguë. Cette situation est la conséquence directe de plus de 20 mois de conflit.

La famine menace des millions de Soudanais. Une récente évaluation, menée par l’ONU, a révélé que la famine sévit déjà dans plusieurs régions du pays, notamment dans le camp de déplacés de Zamzam au Darfour Nord. La situation devrait encore se détériorer dans les prochains mois, avec un risque accru de famine dans cinq autres zones.

Soudan : La famine menace des millions de personnes, l’ONU alerte



Malgré les efforts de l’ONU et de ses partenaires pour fournir de l’aide alimentaire et d’autres secours essentiels, les opérations humanitaires sont entravées par les combats et les restrictions imposées à la circulation des fournitures et du personnel. « Le combat en cours et les restrictions sur la circulation des fournitures et du personnel de secours continuent de mettre les opérations d’aide en péril », a déclaré le porte-parole d’Antonio Guterres.

Face à cette catastrophe humanitaire, Antonio Guterres a lancé un appel pressant aux parties belligérantes pour qu’elles permettent un accès humanitaire sans entrave et qu’elles cessent immédiatement les hostilités. « M. Guterres a réitéré son appel aux parties de faciliter l’accès rapide, sûr, sans entrave et constant afin que l’aide humanitaire et le personnel puissent accéder aux personnes dans le besoin », a-t-il souligné.

Le secrétaire général des Nations Unies a également mis en garde contre les conséquences régionales de cette crise. Il a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts de paix au Soudan et à augmenter le financement de l’aide humanitaire. « Le chef de l’ONU a également souligné la nécessité d’une cessation immédiate des hostilités et d’empêcher l’aggravation de la crise au Soudan ainsi que de son impact sur des pays voisins en 2025 », a indiqué le communiqué.

En conclusion, la situation humanitaire au Soudan est extrêmement préoccupante. La famine menace des millions de personnes et l’accès à l’aide humanitaire est fortement compromis par le conflit. Il est urgent de trouver une solution politique durable pour mettre fin aux hostilités et permettre au peuple soudanais de se relever.