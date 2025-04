Aujourd’hui l’un des arrières latéraux les plus élégants du football mondial, Achraf Hakimi a des inspirations stylistiques au-delà des classiques du vestiaire sportif.

Le style d’Achraf Hakimi inspiré par Burna Boy : une nouvelle ère fashion ?

Dans une récente interview accordée à Footballer Fits, en coulisses d’un shooting pour la marque de sportswear Under Armour, la star marocaine a révélé ses icônes de mode. « Un rappeur ou chanteur que j’apprécie ? Burna Boy. Je crois que j’aime son style. Je l’apprécie beaucoup. Ou Bad Bunny. Lui aussi, tu sais, son style est vraiment cool », confie Hakimi.

Connu pour ses tenues flamboyantes, ses imprimés audacieux, ses bijoux étincelants et ses chaussures avant-gardistes, Burna Boy inspire visiblement le joueur du PSG. Cette confidence mode survient alors qu’Under Armour vient d’annoncer Hakimi comme nouveau visage de la marque dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). « Achraf représente un enjeu majeur pour Under Armour dans le football. Il incarne notre volonté de nous développer grâce à des athlètes de classe mondiale », a souligné Kevin Ross, directeur général de la marque pour la zone EMEA.

De son côté, Hakimi se réjouit de ce partenariat : « Je suis ravi de rejoindre Under Armour, une marque dont les valeurs et la qualité des produits me parlent. Je suis impatient de contribuer à son expansion en France, au Maroc et au-delà. »

Pour sceller ce partenariat, un film commercial au style futuriste a été dévoilé, mêlant l’ombre du joueur à l’insigne iconique d’Under Armour.