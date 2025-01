Africa Global Logistics (AGL Côte d’Ivoire) a réaffirmé son engagement à soutenir le développement des filières coton et anacarde ivoiriennes lors des Journées nationales du producteur de coton et de l’anacarde (JNPCA). En mettant en avant ses solutions logistiques sur mesure, l’entreprise contribue activement à la valorisation de ces produits stratégiques.

AGL: un acteur clé de la logistique agricole en Côte d’Ivoire

Spécialisée dans la logistique multimodale, AGL propose un ensemble de services adaptés aux besoins spécifiques des filières agricoles. Du transport routier et ferroviaire à l’entreposage, en passant par l’empotage et les formalités douanières, l’entreprise offre une solution complète pour exporter le coton et l’anacarde vers les marchés asiatiques et européens.

« AGL s’est positionnée comme un partenaire incontournable des filières agricoles en Côte d’Ivoire. Nos infrastructures et notre expertise nous permettent de répondre efficacement aux besoins de nos clients et de contribuer à la croissance économique du pays. », a déclaré Asta Rosa Cissé, directrice régionale d’AGL Côte d’Ivoire-Burkina Faso.

Pour soutenir cette ambition, AGL dispose d’un réseau de bases logistiques stratégiquement situées à proximité des zones de production et des unités industrielles. Ces plateformes, équipées d’entrepôts modernes, permettent de traiter de grandes quantités de coton et d’anacarde dans le respect des normes de qualité et de sécurité.

« Entre 2023 et 2024, nos infrastructures ont permis de traiter plus de 300 000 tonnes de produits agricoles, renforçant ainsi les capacités de transformation et d’exportation de la Côte d’Ivoire. », a souligné la directrice régionale.

La filiale ferroviaire d’AGL, Sitarail, joue un rôle essentiel dans le transport du coton. Grâce à un réseau ferroviaire performant, elle assure l’acheminement des balles de coton vers les ports d’exportation, contribuant ainsi au développement des corridors logistiques en Afrique de l’Ouest.

En soutenant l’industrialisation des filières coton et anacarde, AGL contribue à la création d’emplois et à la diversification de l’économie ivoirienne. La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou et quatrième producteur africain de coton, a l’ambition de renforcer sa position sur les marchés internationaux en valorisant davantage ses produits agricoles.