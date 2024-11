Ce financement, « n’est ni un prêt ni un emprunt », a expliqué l’Ambassade de France dans sa communication. La signature de cet accord de financement, s’est déroulée ce 13 novembre 2024 à Bangui en Centrafrique.

Selon l’Ambassade de France, cette aide budgétaire constitue, « l’engagement de la France à accompagner » la Centrafrique, « vers une économie prospère ». Elle représente aussi, « une avancée majeure dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la démocratie » en Centrafrique.

C’est pour cette raison explique l’Ambassade de France, que ce « financement sans conditionnalité » d’environ 6,55 milliards de FCFA, sera directement versé au Trésor Public Centrafricain. Il sera aussi, « sans restriction, pour garantir la souveraineté » de la Centrafrique dans « la gestion de ses priorités ». Ce qui aura pour conséquence, de contribuer directement « aux projets centraux pour l’éducation, la gouvernance économique et les processus démocratiques » en Centrafrique.

En ce qui concerne l’appui au processus démocratique, 2 millions d’euros seront affectés à la « préparation des prochaines élections locales » en Centrafrique. Ce financement explique l’Ambassade de France, « viendra s’ajouter au budget national pour appuyer la mise à jour du fichier électoral et renforcer l’organisation des élections avec le soutien du PNUD » en Centrafrique.

Une partie de l’aide explique la communication, « ira à la résorption des arriérés dans l’éducation » en Centrafrique. Ce qui permettra ainsi, « de distribuer rapidement des manuels scolaires dans les écoles publiques du pays ». L’objectif recherché indique l’Ambassade de France, c’est « de renforcer l’accès à une éducation de qualité pour tous les enfants centrafricains ».

L’aide budgétaire de ce 13 novembre, a été signée par l’Ambassadeur de France, Bruno Foucher et le Ministre Centrafricain des Finances, Hervé Ndoba. Ce partenariat explique l’Ambassade de France, « marque le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Il symbolise aussi, « les engagements des présidents Faustin-Archange Touadéra et Emmanuel Macron pour une coopération plus solide et plus durable ».