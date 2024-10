Face à de nombreuses irrégularités, le Ministre des Finances Hervé Ndoba, promet des sanctions. Selon lui, « il n’y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanction pour les autres ». Dans les cas, « la justice fera son travail », a expliqué Hervé Ndoba. Il a exprimé son mécontentement ce 18 octobre 2024, à l’issue d’une réunion de restitution des missions des Inspecteurs des Finances auprès des comptables publics en Centrafrique.

Il ressort de ces missions et selon la communication du Ministère des Finances, une tenue de « la comptabilité des encaissements et des décaissements des recettes en violation de l’instruction » en la matière en Centrafrique. Et ces irrégularités se résument, par « des encaissements des recettes en espèce dans des zones bancarisées » et, « la détention illégale des quittances ».

Les Inspecteurs des Finances ont aussi relevé dans leurs rapports, des cas de « faux et usage de faux en écriture et détournement de denier public ». Il y a aussi, « des dépenses anormalement supérieures aux recettes », a expliqué le Ministère dans sa communication.

Toutes ces irrégularités dans la gestion des Finances publiques, se traduisent explique le Ministère, « par le refus de ces comptables de présenter à l’administration centrale les ressources, les dépenses et les déficits » au titre des périodes concernées par les vérifications de ces comptes en Centrafrique.

Face à ce niveau historique de violation, Hervé Ndoba a instruit ses collaborateurs, « de poursuivre et d’approfondir les réflexions afin d’établir les responsabilités et surtout de sanctionner » les coupables. Le Ministre, a mis un accent particulier, « sur la notion de transparence dans le but de lutter contre toutes ces antivaleurs qui ruinent le pays ».

Pour l’avenir explique le Ministère des Finances, des objectifs à court et moyen termes seront fixés pour chaque localité. Ces objectifs vont constituer explique-t-il, « une sorte d’évaluation de leur rendement ». En plus, il y aura « des rapports réguliers qui seront faits à la population » en Centrafrique. Au chapitre des solution aussi, le Ministre va instituer, « un espace d’échanges dédié et formalisé avec les autorités locales » pour, fixer les modalités de financement des collectivités en Centrafrique.

Il faut savoir, que ces missions de vérification des écritures, ont porté sur, les montants des recettes collectées au titre des années 2021, 2022, 2023 et de janvier à fin août 2024. Ces missions ont permis, d’examiner les justificatifs de l’utilisation de ces recettes, d’explorer les valeurs et, de produire des recommandations.