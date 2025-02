Lundi dernier, Aziz 47 a rendu visite aux parents du jeune homme décédé à la suite de l’accident survenu le 2 février, alors qu’il rentrait d’un voyage à Bouaké avec Manadja Confirmé. Si le producteur et mentor du chanteur de Coupé-décalé avait jusqu’ici gardé le silence, c’était, selon lui, par respect pour la mémoire du disparu. Aziz en a profité pour dénoncer une arnaque en ligne.

Manadja Confirmé victime d’un accident : Aziz 47 sort du silence et fait une révélation choc

Auprès de la famille éplorée, Aziz 47 en a profité pour rassurer le public. En effet, depuis cet accident tragique, de nombreuses rumeurs ont envahi la toile, alimentées par l’absence de communication et d’images récentes de Manadja Confirmé. L’une d’elles laissait croire que le chanteur de Coupé-décalé était entre la vie et la mort et que son état nécessitait une opération dont les frais s’élèveraient à plus de 3 millions FCFA.

Aziz 47 a formellement démenti cette rumeur dans une déclaration accordée à Abidjanshow le 15 février dernier. Il a également révélé avoir porté plainte auprès de la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) contre ces fausses informations. Toutefois, à sa grande surprise, aucune suite n’a été donnée à sa plainte. « Plusieurs fois, j’ai porté plainte pour des faits similaires, mais il n’y a jamais eu de suite. Comme nous ne sommes pas des Adingra (en référence au footballeur professionnel Simon Adingra : ndlr), peut-être que c’est pour ça qu’on ne nous considère pas »,a-t-il lâché.

Le chanteur a également attaqué les arnaqueurs qui exploitaient cette situation dramatique pour escroquer le public. « Je trouve que c’est grave ! Comment peut-on profiter de la santé de quelqu’un pour se faire de l’argent ? Ces arnaqueurs ont même diffusé des numéros pour collecter des fonds, acceptant des sommes allant jusqu’à 100 FCFA. Vous voyez vous-mêmes ce genre de choses… Après, on s’étonne que les gens meurent aujourd’hui dans des conditions bizarres »,s’est-il indigné.