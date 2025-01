Des heures après avoir pris part au concert à succès de Manadja Confirmé au Palais de la Culture, Aziz 47 se prononce.

Aziz 47 répond aux critiques et défend son protégé Manadja Confirmé

Dans la soirée de ce samedi 4 janvier 2025, Aziz 47 était installé aux premières loges et n’a rien manqué du premier spectacle live de son filleul, Manadja Confirmé. L’événement a eu lieu dans la salle François Lougah du Palais de la Culture de Treichville. Pari réussi pour cet ex-manager devenu chanteur par passion. Parmi ceux qui ont toujours cru au talent de ce jeune artiste longiligne, Aziz 47 se distingue. Chanteur lui-même, médium et traditionaliste convaincu, il affirme que ce spectacle marquera un tournant décisif dans la carrière de Manadja, qu’il souhaite propulser à l’international.

« Le showbiz est imprévisible, et tout ce qu’on fait dans la vie, il faut y croire », a confié Aziz 47 dans une interview accordée à Abidjanshow.com ce dimanche 5 janvier 2025. Il explique les raisons qui l’ont poussé à soutenir Manadja Confirmé : « C’est lui qui me donne le courage de le soutenir. Il m’a toujours montré sa détermination à atteindre ses objectifs. Mon rôle est de l’appuyer. » Aziz 47 en a profité pour critiquer l’attitude de certains jeunes artistes, qualifiant certains de paresseux et arrogants : « Ils pensent qu’ils ont trop de talent et qu’ils sont déjà arrivés. Cela décourage beaucoup de monde. »

Aziz 47 n’a pas manqué de remercier les soutiens de Manadja, notamment Maty Dollar, qui a cru au projet malgré les critiques, ainsi que Mory, Le Molare, et Willy Dumbo, qu’il décrit comme une personne partie de rien mais toujours prête à aider. Répondant aux détracteurs du concert de Manadja, Aziz 47 déclare : « Je n’ai pas été surpris du succès, même si beaucoup m’ont insulté sur ma page avant le spectacle. Leur souhait était que ce concert échoue, mais Dieu décide du destin de l’homme. La salle était pleine, comme je l’avais annoncé. »